Ucrania tomará medidas contra Israel si atraca buque con cereales de territorios ocupados, dice fuente

Israel se arriesga a una respuesta diplomática y jurídica ‌por parte de ‌Kiev si permite que un buque que transporta cereales procedentes de los territorios ucranianos ocupados por Rusia atraque en el puerto de Haifa, informó el lunes una ​fuente diplomática ⁠ucraniana a Reuters.

El periódico israelí ‌Haaretz informó anteriormente que ⁠el buque Panormitis, que ⁠dijo que transportaba cereales procedentes del territorio ucraniano ocupado que Kiev considera ⁠robados, estaba a la espera ​de permiso para atracar ‌en Haifa.

"Si no ‌se rechaza este barco y su ⁠carga, nos reservamos el derecho a desplegar todo un conjunto de respuestas diplomáticas y jurídicas ​internacionales", ‌afirmó la fuente ucraniana bajo condición de anonimato.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel no respondió de inmediato a ⁠una solicitud de comentarios.

Haaretz informó el domingo que este año ya se habían descargado en Israel cuatro cargamentos de cereales procedentes de la Ucrania ocupada.

"La práctica de blanquear bienes robados ‌es inaceptable, e Israel ha ignorado prácticamente nuestras exigencias en relación con el buque anterior", afirmó la fuente.

La fuente añadió que Kiev estaba ‌rastreando el buque y advirtió de que permitir su atraque tendría consecuencias ‌para las ⁠relaciones bilaterales entre Ucrania e Israel.

Con información de Reuters