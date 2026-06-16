Turquía insta a Rusia a evitar medidas que pongan en peligro seguridad e intereses en el mar Negro

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, asiste a una rueda de prensa tras las conversaciones mantenidas con su par ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú, Rusia.

​El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo el martes que comunicó a su ‌homólogo ruso la ‌necesidad de evitar acciones en el mar Negro que puedan poner en peligro la seguridad regional y los intereses turcos, y añadió que también reiteró la oferta de Ankara de mediar entre Kiev y Moscú.

En los últimos meses, ​Ucrania y ⁠Rusia se han acusado mutuamente de ataques ‌con drones contra petroleros cerca de ⁠la costa norte de Turquía, ⁠incluido uno contra una embarcación de propiedad turca. Ankara ha protestado ante Kiev y Moscú por ⁠los ataques.

En una rueda de prensa celebrada ​en Moscú junto a su ‌par ruso, Serguéi Lavrov, el ‌ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, ⁠afirmó que la prioridad para Turquía —que acogió rondas anteriores de conversaciones directas entre Ucrania y Rusia— es que las partes reanuden ​las negociaciones ‌y pongan fin a la guerra lo antes posible.

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"Le transmití nuestra disposición a acoger de nuevo las próximas rondas de conversaciones (...) Si las partes están de ⁠acuerdo, también estamos dispuestos a debatir cómo pueden continuar las negociaciones de una manera más orientada a los resultados", afirmó.

"Le transmití a mi homólogo nuestra expectativa de evitar cualquier incidente que pueda perjudicar los intereses de nuestro país en el mar ‌Negro", añadió Fidan, señalando que debatió con Lavrov posibles formas de garantizar la seguridad de la navegación en la región.

Añadió que Turquía también se opone a cualquier ataque contra civiles e infraestructuras ‌civiles.

Kiev pidió a Ankara en abril que mediara organizando una reunión a nivel de líderes. Turquía, que ‌acogerá una ⁠cumbre de la OTAN en julio, ha mantenido relaciones cordiales con Moscú ​y Kiev desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

Con información de Reuters