Trump dice estar listo para un acuerdo con Irán cuando Teherán lo esté

Estados Unidos está preparado para llegar a un acuerdo con Irán cuando Teherán esté listo, dijo el presidente estadounidense Donald Trump en un discurso ante el Parlamento israelí el lunes.
Teherán y Washington celebraron cinco rondas de conversaciones nucleares, antes de una guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio, a la que Washington se sumó atacando instalaciones nucleares iraníes clave.
Las conversaciones se enfrentaron a importantes escollos, como la cuestión del enriquecimiento de uranio en suelo iraní, que las potencias occidentales quieren reducir a cero para minimizar cualquier riesgo, un plan que Teherán ha rechazado.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Estamos listos cuando ustedes lo estén y será la mejor decisión que Irán haya tomado nunca, y va a suceder", dijo Trump, refiriéndose a un acuerdo con Irán.
"La mano de la amistad y la cooperación está abierta. Les digo que ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo (...) sería genial si pudiéramos llegar a un acuerdo", dijo Trump ante la Knesset israelí.
El sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dio la bienvenida a una posible propuesta "justa y equilibrada" de Estados Unidos sobre su programa nuclear, pero dijo que Teherán no ha recibido ningún punto de partida para la negociación.
"Si recibimos una propuesta razonable, equilibrada y justa de los estadounidenses para las negociaciones, sin duda la consideraremos", dijo Abbas Araqchi a la televisión estatal el sábado, agregando que Teherán y Washington habían estado intercambiando mensajes a través de mediadores.
Con información de Reuters