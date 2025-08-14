Gobierno EEUU prescindirá de 300.000 trabajadores este año, dice jefe de RRHH de Trump

Foto de archivo de Scott Kupor, el nuevo jefe de recursos humanos del Gobierno de EEUU, en un evento en National Harbor, Maryland

El Gobierno de Estados Unidos probablemente prescindirá de unos 300.000 trabajadores este año, dijo el jueves su nuevo jefe de recursos humanos, lo que equivaldría a una disminución del 12,5% en la fuerza laboral federal desde enero.

El director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), Scott Kupor, dijo que el 80% de esos trabajadores se iría voluntariamente y solo el 20% sería despedido.

Esa cifra equivale a casi el doble de los 154.000 trabajadores que, según reportó Reuters, habían aceptado indemnizaciones voluntarias el mes pasado.

Al asumir el cargo en enero, el presidente Donald Trump lanzó una campaña masiva para reducir la fuerza de trabajo civil federal de 2,4 millones de personas, que según él está hinchada y es ineficiente.

"No puedo obligar a la gente a despedir gente", dijo Kupor en una entrevista en Washington el jueves, agregando que tendría que persuadir a los secretarios de gabinete para que acepten su visión de la eficiencia gubernamental.

Los comentarios contrastan con los primeros meses del segundo mandato de Trump, cuando la dirección de la OPM ordenó explícitamente a las agencias que despidieran a los empleados nuevos en sus funciones, según una presentación judicial.

Las agencias presentarán propuestas sobre futuros recortes al director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, mientras el presidente prepara su próxima solicitud de presupuesto al Congreso, dijo Kupor, que añadió que se reunió con la oficina de presupuesto el miércoles.

Con información de Reuters