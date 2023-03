Fiscal de EEUU propuso a Trump declarar ante gran jurado por caso de actriz porno

Un fiscal de Nueva York propuso al expresidente estadounidense, Donald Trump, que declare ante un gran jurado por el supuesto soborno a una actriz porno con la que habría tenido una relación, un procedimiento que puede terminar en una imputación, informaron medios estadounidenses.

Según los periódicos The New York Times y The Washington Post, Trump fue invitado a aportar su testimonio la semana próxima, en relación con los 130.000 dólares que, supuestamente, le fueron entregados a la actriz porno conocida como Stormy Daniels en 2016, antes de la elección presidencial.

Ambos medios citan a personas que conocen los procedimientos llevados a cabo por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata que asumió el cargo en enero.

Los expertos consultados por el diario The New York Times aseguran que generalmente este tipo de citaciones se producen antes de que se presente una acusación formal.

En el estado de Nueva York, los posibles imputados tienen derecho a responder a las preguntas de un gran jurado antes de que se impongan los cargos, si bien es probable que Trump rechace la oferta.

Sus abogados, por otra parte, cuentan con la posibilidad de reunirse a puerta cerrada con los fiscales.

En caso de seguir adelante el procedimiento, Trump se convertiría en el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado y podría ver frustrada su carrera electoral de cara a las presidenciales de 2024.

Dos semanas antes de la elección de noviembre de 2016, el abogado personal de Trump, Michael Cohen, habría entregado 130.000 dólares a la actriz porno -cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford- para que guarde silencio sobre la relación que tuvo con el magnate republicano años antes.

El abogado declaró que el dinero fue después reembolsado.

De no haber sido contabilizado correctamente, el reembolso a Cohen podría llevar a una imputación en contra de Trump por un delito en Nueva York, e incluso por un crimen si sirviera para disimular un segundo delito, según The New York Times.

Trump se ha enfrentado durante los últimos años a una batería de investigaciones, pero hasta el momento no se habían presentado cargos en su contra por delito alguno.

Así, el fiscal de distrito de Nueva York, el demócrata Alvin L. Bragg, podría convertirse en el primero en imputar a Trump, si bien podría no ser el último.

Clifford reconoció haber mantenido relaciones con Trump durante un torneo benéfico de golf celebrado en julio de 2006 en Nevada y, posteriormente, dijo estar obligada a guardar silencio debido a un acuerdo de confidencialidad que incluía el pago de 130.000 dólares, que recibió supuestamente durante los últimos días de la campaña electoral de las presidenciales de 2016.

El pago salió a la luz a mediados de enero de 2018, cuando el diario The Wall Street Journal informó que Michael D. Cohen, abogado de la Organización Trump durante casi una década, gestionó en octubre de 2016 un pago a la actriz para que guardara silencio, aunque insistió en varias ocasiones en que el dinero salió de su bolsillo.

Con información de Télam