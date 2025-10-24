El papa León lamenta las "dificultades" entre EEUU y Canadá tras el fin de las negociaciones comerciales de Trump

El Papa se reúne con miembros de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén

El papa León lamentó el viernes las fricciones que sacuden las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, en una probable referencia a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

"Canadá y Estados Unidos (...) mientras estamos aquí sentados, están experimentando grandes dificultades", dijo León, el primer papa estadounidense, en una reunión en el Vaticano.

"Dos países que una vez fueron considerados los aliados más cercanos en ocasiones se han separado el uno del otro", dijo.

No es habitual que el líder de la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de miembros, haga comentarios sobre asuntos de comercio internacional, o sobre la política de algún país en particular.

León no ha hablado anteriormente sobre las políticas comerciales de Trump, pero ha estado aumentando la desaprobación del trato de la administración Trump a los migrantes, provocando una reacción acalorada de algunos católicos conservadores prominentes.

El papa respondió el viernes a una pregunta de un obispo canadiense durante un acto centrado en las posibles reformas de la Iglesia mundial, que se están debatiendo en un proceso de diálogo de varios años.

León sugirió que ese proceso, llamado sínodo, podría tener lecciones para Estados Unidos y Canadá.

