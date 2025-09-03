El jefe del Pentágono sugiere que se avecinan más operaciones contra los cárteles

Imagen de archivo del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington, D.C., EEUU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el miércoles que las operaciones militares contra los traficantes de narcóticos ilegales no se detendrán con el ataque que tuvo lugar ayer contra una embarcación procedente de Venezuela.

"Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en los barcos, porque esta es una misión mortalmente seria para nosotros, y no se detendrá sólo con este ataque", dijo Hegseth en Fox News.

"Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte", agregó.

El ejército de Estados Unidos mató a 11 personas el martes en un ataque a una embarcación venezolana que presuntamente transportaba narcóticos ilegales, dijo el presidente Donald Trump, en la primera operación conocida desde el reciente despliegue de buques de guerra de su administración en el sur del Caribe.

Con información de Reuters