Aumentan las amenazas de violencia contra directivos de empresas, según una encuesta

sep (Reuters) -Dos tercios de los jefes de seguridad de grandes empresas tecnológicas ubicadas en Estados Unidos afirman que la amenaza de violencia contra sus ejecutivos ha aumentado en los dos últimos años, y muchos de ellos ofrecen ahora protección a los altos cargos y a sus familias.

Una encuesta realizada por la empresa estadounidense de seguridad y dotación de personal Allied Universal entre 2.352 jefes de seguridad de grandes y medianas empresas de 31 países reveló que las empresas de todo el mundo se han enfrentado a un aumento de las amenazas de violencia, siendo el sector tecnológico estadounidense el más afectado.

El director general de Allied, Steve Jones, afirmó que las medidas para proteger a los ejecutivos han aumentado drásticamente desde el sonado asesinato el año pasado del jefe de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

"Desde entonces, el número de ejecutivos protegidos se ha duplicado", dijo Jones. "En los seis primeros meses de este año, hemos realizado cinco veces más evaluaciones que en cualquier ejercicio completo anterior".

De todos los jefes de seguridad encuestados en múltiples sectores, el 42% informó de un aumento significativo de las amenazas de violencia contra ejecutivos de empresas, que se elevó al 66% en el caso de los jefes de seguridad de empresas tecnológicas radicadas en Estados Unidos.

La encuesta de Allied señala que uno de los factores que impulsan las amenazas es la desinformación, mientras el 75% de los jefes de seguridad afirman que sus empresas han sido objeto de campañas de información errónea o desinformación que podrían poner en mayor peligro al personal.

Jones señaló que las empresas tecnológicas, de defensa y farmacéuticas también solían ser blanco de ataques, y que los ejecutivos que comentaban temas políticamente cargados o delicados, como la guerra de Gaza, podían correr peligro.

Como respuesta, las empresas están mejorando sus procedimientos de seguridad, evaluando los riesgos de sus directivos, especialmente cuando viajan, y vigilando las amenazas en línea.

Esto concuerda con un análisis de Reuters de declaraciones corporativas que mostraban que las empresas estaban gastando más en seguridad.

Reuters informó el mes pasado de que HSBC , el mayor banco de Europa por activos, tenía previsto intensificar la vigilancia del personal y los edificios con más cámaras y acceso biométrico.

La encuesta de Allied, propietaria del grupo británico de seguridad G4S, reveló que las amenazas de violencia contra ejecutivos eran mayores en Estados Unidos que en la media mundial y que en Reino Unido había más empresas que ofrecían protección personal a los ejecutivos que en cualquier otra parte de Europa.

