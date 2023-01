Coronavirus: China cuestionó la imparcialidad de la OMS después de su advertencia

El gigante asiático se quejó por la reciente queja que recibió del organismo internacional tras los cambios que implementó en su política de conteo de los fallecimientos por Covid-19. Las medidas que se tomaron en otros países del mundo para las personas que visitaron el país.

Apenas un día después de que la Organización Mundial de la Salud saliera al cruce de los cambios en el conteo de fallecimientos por coronavirus que implementó China, el gigante asiático reclamó al organismo internacional una postura más "imparcial" a la hora de referirse a su gestión de la pandemia.

"Esperamos que el secretariado de la OMS mantenga una posición científica, objetiva e imparcial y se esfuerce por desempeñar un papel positivo en la respuesta mundial al desafío de la pandemia", dijo a la prensa la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

Ayer, el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, había apuntado contra la modificación de las estadísticas oficiales de China, al advertir que no reflejaba el impacto real del virus en el país, donde se registra un aumento de contagios marcado tras el desmantelamiento en diciembre de la estrategia "Covid cero".



A mediados de diciembre China modificó el criterio estadístico de conteo de casos y dejó de incluir a personas fallecidas que cursaban además otras enfermedades, una inversión de la norma internacional imperante hasta ahora. También anunció que ya no publicará las cifras diarias de casos y de muertes por coronavirus, un recuento que se hacía desde 2020 y que ya no reflejaba la magnitud de un fuerte brote iniciado el mes pasado.



Firme defensor de este nuevo criterio, ayer Beijing instó a Estados Unidos a dejar de politizar el tema de la pandemia y le pidió que se concentre en la lucha contra el virus, y a los países que impusieron nuevas restricciones de viaje a pasajeros chinos les sugirió no usar prácticas discriminatorias para afectar los intercambios normales entre países y personas.



"Desde la aparición de la epidemia, China comparte información y datos fiables con la comunidad internacional de manera abierta y transparente", destacó la portavoz de la cancillería china, Mao Ning. China, con una población de 1.400 millones de habitantes, sólo registró 23 muertes debidas a la Covid-19 desde diciembre, con una ola de contaminación sin precedentes en los tres últimos años en el país.

Los controles sanitarios de las personas que viajan a China

A pesar del repunte epidémico en China, las autoridades cesarán el domingo las cuarentenas obligatorias a la llegada a China y permitirán nuevamente a los chinos viajar al extranjero. La frontera entre Hong Kong y China continental, prácticamente cerrada durante casi tres años, se volverá a abrir a los viajeros a partir de este día.



Como medida de precaución, Estados Unidos y una decena de otros países anunciaron que exigirán pruebas negativas para los pasajeros procedentes de China. Esa decisión contó con el respaldo de la OMS, que reiteró también recientemente su apoyo a estas pruebas.



Desde hoy, Estados Unidos exige a la entrada del territorio una prueba Covid negativa, realizada obligatoriamente 48 horas antes de la salida de China. Francia, Italia, Alemania y España adoptaron una medida similar. Tailandia, por su parte, decidió no hacerlo.



La Unión Europea (UE) "animó encarecidamente" esta semana a sus Estados miembros a imponer una prueba realizada en China antes del vuelo, e "instó" a los Veintisiete a completar la prueba negativa con "pruebas aleatorias" a su llegada al territorio europeo. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el martes pasado que Beijing tomará las medidas correspondientes en respuesta a diversas situaciones "basadas en el principio de reciprocidad".

Con información de Télam