AMLO pide una pausa en la relación México-España

El presidente mexicano explicó que se trata de un planteo público y no una declaración diplomática formal, y propuso "un respiro" luego de criticar cómo funcionaron empresas españolas en su país en el pasado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso hoy hacer una “pausa” en la relación de México con España, al menos hasta el final de su mandato, a finales de 2024, en medio del creciente clima de tensión que generaron sus críticas a empresas energéticas de ese país europeo que operan en el territorio.

“Como que necesitamos un respiro; no hay que enojarse, es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa, nos conviene una pausa un tiempo porque eso que sucedió… Es un comentario, es una plática, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos”, aseguró el mandatario durante su conferencia de prensa diaria cuando hablaba sobre su reforma energética, una iniciativa que generó mucho rechazo entre las empresas extranjeras de ese rubro.

“La pausa es: vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vea como tierra de conquista. O sea, sí queremos buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país –y hacen bien– a robarles, pues tampoco queremos nosotros”, agregó en su mensaje.

Sin embargo, López Obrador aclaró que la pausa que pidió no significa una ruptura de las relaciones bilaterales.

Al defender su reforma del sector energético, una de sus prioridades actuales, el mandatario mexicano denunció en la conferencia las malas prácticas de algunas empresas españolas, entre ellas Repsol, favorecida a su juicio durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo, ¿cómo se llaman esos indirectos, donde les pagaban los viajes, residencias?, todo pagado, y al final se extraía menos gas del que extraía Pemex cuando no había entregado el contrato a Repsol”, denunció, según reprodujo el diario mexicano La Jornada.

Desde España, quien respondió fue el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno socialista, José Manuel Albares.

"Estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido, y esas son las palabras que ha usado, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones", dijo Albares en una breve declaración de respuesta difundida por la Cancillería a los medios de comunicación.

Además de expresar su malestar, el ministro español cruzó con delicadeza al presidente mexicano al afirmar que sus declaraciones de hoy "se contradicen" con el diálogo que él había tenido con el canciller Marcelo Ebrard cuando coincidieron en la asunción presidencial de Xiomara Castro en Honduras.

Desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, en diciembre de 2018, las relaciones de México con España se tensaron, en parte por los reclamos de López Obrador para que Madrid reconozca la violencia ejercida durante el período de la conquista y pida disculpas a los pueblos indígenas.

No obstante, España sigue siendo el primer socio comercial europeo de México con un intercambio de cerca de 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones oficiales de 2020.