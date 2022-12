Critican al primer ministro británico por preguntarle a un indigente si "trabajaba en el mundo de los negocios"

En un albergue para personas que viven en la calle, le preguntó si "trabajaba en el mundo de los negocios" y si quería entrar en el sector financiero.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, se enfrentó este fin de semana a una lluvia de críticas por lo que muchos creen que es una falta de contacto con la gente corriente. En un albergue para personas que viven en la calle, le preguntó a un indigente si "trabajaba en el mundo de los negocios" y si quería entrar en el sector financiero.

Sunak, ex banquero de Goldman Sachs y una de las personas más ricas de Reino Unido, estaba sirviendo el desayuno en el albergue en Londres el viernes, cuando empezó a charlar con un hombre que se identificó como Dean. "¿Trabajas en el mundo de los negocios?", le preguntó el primer ministro al hombre en un momento de la conversación, mientras le entregaba un plato de salchichas, tostadas y huevos.

"No, soy un indigente. Realmente soy alguien sin techo", respondió el hombre.

Angela Rayner, líder adjunta del opositor Partido Laborista, publicó en Twitter un fragmento del intercambio y lo calificó de "insoportable", mientras que otro legislador laborista, Bill Esterson, dijo que Sunak "perdió el contacto con la realidad".

Con su asunción en octubre, Sunak se convirtió en el jefe de Gobierno británico más rico de la historia, justo en un momento en que el país se enfrenta a una crisis del costo de la vida. De hecho, la conversación con la persona sin hogar en el albergue comenzó cuando le preguntó al premier si estaba "arreglando la economía".

Cuando el indigente le dice que le interesan los negocios y las finanzas, Sunak le responde que él también trabajaba en finanzas y luego le preguntó: "¿Te gustaría dedicarte a eso?". "Sí, no me importaría", responde Dean. "Pero, no sé, primero me gustaría pasar Navidad".

Con información de Reuters