El Partido Laborista británico suspende a diputado por comentarios racistas a un periodista

El Partido Laborista suspendió al diputado Neil Coyle, acusado de hacer comentarios racistas a un periodista de origen chino en un bar del Parlamento, según confirmó hoy un portavoz del partido.

Henry Dyer, un periodista político del sitio web Insider, alegó que el diputado de la sede del sur de Londres de Bermondsey y Old Southwark desde 2015, le había hecho comentarios ofensivos e inapropiados mientras estaba en un bar dentro del edificio parlamentario.

Dyer acusó al diputado de hacer comentarios sinófobos (sentimiento anti-chino), hablando de su aspecto y sugiriendo que estaba relacionado con el reciente caso del diputado laborista Barry Gardiner que recibió donaciones de un espía chino.

En ese sentido, el periodista relató en el sitio Insider que los comentarios hechos sobre su herencia británico-china durante una conversación lo habían hecho sentirse "incómodo en su lugar de trabajo" y por eso decidió informar a la presidenta de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle.

"Parte de mi trabajo como reportero de política es desarrollar contactos y hablar con ellos, ya sea tomando un café en Portcullis House o tomando una copa en la Terraza del Palacio de Westminster. Siempre me ha gustado trabajar en el patrimonio parlamentario, por lo que la sensación de incomodidad que sentí después de ver a Coyle en el Parlamento fue una verdadera sorpresa para mí", contó Dyer.

"Siento que esto es especialmente importante dado el hecho de que el racismo y los crímenes de odio contra los chinos, del este asiático y el sudeste asiático, han aumentado durante la pandemia", subrayó.

"He experimentado muy poco odio racial, por lo que me sentí incómodo y difícil de aceptar que me había sucedido, especialmente en mi lugar de trabajo", aseguró.

Tras confirmar la suspensión del diputado mientras se espera el resultado de una investigación, el Portavoz dijo que "el Partido Laborista espera los más altos estándares de comportamiento de todos nuestros parlamentarios y nos tomamos muy en serio las acusaciones de este tipo".

Coyle por su parte, lamentó sus comentarios insensibles y pidió disculpas a todos los implicados, al tiempo que agregó que cooperará plenamente con la investigación.

Con información de Télam