Proyecto Sea Lion: cuánto petróleo hay en las Islas Malvinas

Las auditorías independientes y los informes técnicos elaborados por las operadoras del proyecto —Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%)— señalan que el complejo cuenta con un potencial recurso de hidrocarburos de gran escala.

El proyecto Sea Lion es el mayor desarrollo hidrocarburífero offshore planificado en el Atlántico Sur. Ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 215 kilómetros al norte del archipiélago, el yacimiento concentra recursos recuperables estimados en más de 500 millones de barriles de crudo, un volumen que coloca a la zona en el centro de las miradas de la industria energética internacional y bajo el reclamo de soberanía del Estado argentino.

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Cuánto petróleo contiene el yacimiento Sea Lion

Las auditorías independientes y los informes técnicos elaborados por las operadoras del proyecto —Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%)— señalan que el complejo cuenta con un potencial recurso de hidrocarburos de gran escala:

Recursos certificados (Fases 1 y 2): Se estima una extracción cercana a los 535 millones de barriles de crudo.

Potencial total de la cuenca: Sumando prospectos adyacentes no desarrollados, la cifra acumulada en la Cuenca Malvinas Norte podría superar los 1.000 millones de barriles.

Calidad del crudo: Se trata de un petróleo de tipo medio (aproximadamente 29° API), apto para la refinación directa de combustibles convencionales.

Cómo es el plan de extracción en el mar

Al tratarse de una operación marítima sin infraestructura en tierra firme, el proyecto contempla un sistema de producción flotante denominado FPSO (Floating Production, Storage and Offloading).

Etapa / Aspecto Capacidad y Objetivos Producción inicial Entre 50.000 y 55.000 barriles diarios en la primera fase Pico de producción Proyección de hasta 80.000 barriles por día con más pozos activos Infraestructura Unidad flotante de almacenamiento y pozos conectados por líneas submarinas Inversión estimada Más de 1.200 millones de dólares para el desarrollo inicial

El reclamo de Argentina

El desarrollo del proyecto Sea Lion se enfrenta a la firme oposición del Estado argentino, que considera ilegítimas e ilegales todas las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera realizadas en la plataforma continental argentina sin autorización previa del Gobierno nacional.

Argentina fundamenta su posición en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que prohíbe las acciones unilaterales en el área sujeta a la disputa de soberanía. En el plano local, la Ley 26.659 (y su modificatoria Ley 26.915) sanciona penal y administrativamente a las empresas que operen en la plataforma sin permiso de la Secretaría de Energía, inhabilitándolas para actuar en el país.

En paralelo, el Palacio San Martín mantiene una estrategia diplomática permanente de advertencia a los mercados financieros internacionales sobre los riesgos jurídicos, regulatorios y reputacionales de financiar proyectos hidrocarburíferos en la zona disputada.