Decenas de miles de personas protestaron este sábado en las calles de las principales ciudades de España para reclamar soluciones por la crisis habitacional y ante las dificultades que deben afrontar quienes alquilan. Piden rebajas en los contratos, modificaciones en la normativa actual y una "huelga general" para que el Congreso y el Gobierno actúen.

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En Madrid, Barcelona, Santander o Valencia, miles de inquilinos, chicos, jóvenes, familias y jubilados se congregaron desde las 12 del mediodía en distintas plazas y calles para protestar. "¡Casas sin gente, gente sin casas!" o "¡Rentistas culpables, gobierno responsable!", fueron algunas de las consignas que se escuchaban en las manifestaciones, según la agencia EFE.

"Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, de esa mayoría social, de ese consenso que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él", dijo la vocera del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, en declaraciones a medios locales.

En total, se estima que fueron más de 50 manifestaciones en unas 20 ciudades españolas. Según los organizadores, hubo medio millón de personas solo en Madrid.

La jornada de protestas se lanzó luego de que el Parlamento español rechazara dos decretos que había firmado el gobierno de Pedro Sánchez con los que se intentaba aliviar la tensión entre los inquilinos, que desde hace días llevan adelante un acampe de miles de personas en la Puerta del Sol, centro neurálgico de Madrid.

"Trabajo y estudio. Comparto piso (departamento) con otros dos amigos pero igual gasto en alquiler más de la mitad de lo que gano", contó Joaquín, de 24 años, a Clarín, urante una de las marchas.

Los pedidos de los inquilinos

Además de una huelga general, el sindicato reclama distintas medidas como una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los denominados fondos buitres.

Desde el Gobierno señalaron que la vivienda constituye actualmente "el principal problema de la sociedad española" y mencionaron como punto de inflexión el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda de Madrid en la que había vivido durante décadas tras no poder afrontar una suba del alquiler.

Hace pocos días, el Gobierno de Sánchez decretó la suspensión de desalojos hasta el 2030, la prórroga de contratos que finalizan en 2028 y el congelamiento del valor de los alquileres por dos años. Sin embargo, todo fue rechazado por el Congreso.

¿Se adelantan las elecciones?

Sánchez contempla adelantar las elecciones generales tras el revés parlamentario sufrido por el rechazo de PP, Vox y Junts a los dos decretos sobre vivienda aprobados recientemente en el Consejo de Ministros. Según revelaron fuentes gubernamentales a elDiario.es, el líder del Ejecutivo sopesa esta medida ante el descontento generado por el bloqueo y tomará una determinación firme a lo largo del fin de semana.

Durante la sesión plena en el Congreso, Sánchez aprovechó para mantener diversos encuentros con los miembros de su gabinete. Antes de proceder a la votación, el presidente intervino inesperadamente para dirigir un último llamado a las bancadas de la oposición y de Junts, advirtiéndoles que "hagan lo correcto" o de lo contrario "la historia los juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".

Si finalmente opta por el adelanto electoral, el anuncio oficial se realizaría este lunes con el propósito de publicarlo en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. De cumplirse este calendario, las urnas se instalarían el próximo 29 de noviembre, aunque no se descarta retrasar la cita una semana más para hacerla coincidir con el domingo 6 de diciembre, festividad de la Constitución.