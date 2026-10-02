Pedro Sánchez evalúa adelantar las elecciones tras la derrota por los decretos de vivienda

Allegados al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmaron que el jefe de Estado abrió este viernes "un período de análisis y reflexión" sobre el futuro de su gestión después de que el Congreso rechazara dos decretos vinculados con la vivienda. El Ejecutivo no descartó un adelanto electoral, aunque aclaró que por el momento no está en esa instancia y que la decisión dependerá de las próximas conversaciones dentro del Gobierno y del Partido Socialista español (PSOE).

{{{htmlAmp}}}

La derrota parlamentaria dejó al oficialismo español frente a un escenario de incertidumbre. Los dos decretos fueron rechazados con los votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts, una combinación que dejó expuestas las dificultades del Gobierno de Sánchez para sostener una mayoría parlamentaria estable.

Desde el Ejecutivo señalaron que "ahora será necesario analizar cómo recuperar las medidas incluidas en los decretos" y avanzar sobre el problema de la vivienda, una de las principales preocupaciones sociales en España. Los cercanos al presidente Sánchez no establecieron un plazo para que Sánchez tome una decisión definitiva.

Sánchez analiza sus opciones y aparece el escenario electoral

El presidente español consultará durante los próximos días con integrantes del Gobierno, que el PSOE comparte con el espacio de izquierda Sumar, además de dirigentes de su propio partido. Según fuentes del Ejecutivo, las elecciones generales no están descartadas, aunque remarcaron que "en este instante" no se encuentran en esa pantalla.

La legislación electoral española establece, sin embargo, un calendario preciso si Sánchez decide disolver las Cortes. Como es el único funcionario con potestad para proponer la disolución del Parlamento, debería anunciar la convocatoria el próximo lunes 5 de octubre si pretende que los comicios se celebren en el primer domingo posible.

En ese escenario, el decreto de disolución se publicaría al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y las elecciones se realizarían 54 días después, el 29 de noviembre. Se trataría de un adelanto respecto del calendario previsto para la actual legislatura, que debería finalizar en julio de 2027.

La otra alternativa es que Sánchez decida continuar al frente del Gobierno y busque sostener la legislatura con la actual composición del Congreso. Desde el Ejecutivo sostienen que, pese al rechazo de los decretos, todavía existe margen para gobernar y aprobar nuevas iniciativas con las mayorías que puedan construirse en el hemiciclo.

La vivienda, en el centro de la crisis política

El Gobierno español intenta evitar que la votación sea interpretada como una derrota definitiva. Sin embargo, la cuestión habitacional volvió a quedar en el centro de la agenda política. Desde el Gobierno señalaron que la vivienda constituye actualmente "el principal problema de la sociedad española" y mencionaron como punto de inflexión el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda de Madrid en la que había vivido durante décadas tras no poder afrontar una suba del alquiler.

Mientras Sánchez evalúa los próximos pasos, el líder del PP y principal referente de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclamó adelantar las elecciones. "Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones y que no se guarde mucho más la fecha", afirmó en una conferencia de prensa en el Congreso después de la votación.