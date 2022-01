Pfizer anunció que en marzo tendrá una vacuna anticovid enfocada en la variante Ómicron

El laboratorio estadounidense Pfizer anunció hoy que espera tener lista para marzo una vacuna contra la Covid-19 adaptada a la variante Ómicron, para lo cual "la fábrica ya empezó a producir", informó el director ejecutivo de la compañía, Alberto Bourla, según informó la agencia de noticias AFP.

"No sé si lo necesitaremos, no sé si se utilizará, ni cómo, pero estaremos listos. Esperamos poder llegar a un producto que proteja mucho mejor contra las infecciones en particular, porque la protección contra hospitalizaciones y casos graves es bastante razonable con las vacunas actuales si ha recibido la tercera dosis", detalló Bourla.

Con información de Télam