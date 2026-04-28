Pfizer logra acuerdos para proteger a medicamento cardiaco de competencia de genéricos hasta 2031

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Pfizer ​anunció el martes que llegó a un acuerdo con tres fabricantes de ‌medicamentos genéricos para ‌resolver las disputas sobre la patente de su fármaco cardiológico Vyndamax, lo que, en la práctica, prolonga la protección de la patente hasta 2031 y retrasa la entrada en el mercado de versiones más ​baratas.

Los acuerdos ⁠resuelven las demandas por infracción de patente ‌presentadas contra Dexcel Pharma, Hikma ⁠Pharmaceuticals y Cipla ante ⁠el tribunal federal de Delaware en relación con el medicamento oral de Pfizer, Vyndamax. El ⁠juicio sobre la patente había comenzado ​esta semana.

Pfizer vendió en 2025 ‌casi 6.400 millones de ‌dólares en Vyndamax y medicamentos relacionados, ⁠que tratan una grave afección cardíaca denominada miocardiopatía amiloide por transtiretina (ATTR-CM).

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Los acuerdos amplían la protección de la patente estadounidense de ​Vyndamax ‌hasta el 1 de junio de 2031, sin perjuicio de otros litigios pendientes.

La empresa había previsto anteriormente una fuerte caída de los ingresos en ⁠Estados Unidos por este medicamento en 2029, pero ahora espera que las ventas se mantengan relativamente estables desde 2028 hasta mediados de 2031.

Chris Schott, analista de JP Morgan, señaló que, a la luz de otras expiraciones de ‌patentes inminentes de la farmacéutica, entre las que se incluyen algunos de sus medicamentos más vendidos, el acuerdo "debería suavizar el perfil de beneficios de la empresa a finales ‌de la década de 2020 y dar a Pfizer tiempo adicional para el desarrollo de su ‌cartera de ⁠productos".

Las acciones de Pfizer subían ligeramente a última hora de la ​mañana en Nueva York.

Con información de Reuters