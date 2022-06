La OTAN declara a Rusia como "la amenaza más importante y directa"

La declaración se conoció luego del primero de los dos días de la cumbre de la alianza militar en Madrid. Se trata del primer encuentro de la organización desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania.

Los líderes de los 30 países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) declararon este miércoles a Rusia la amenaza "más importante y directa", en un comunicado emitido durante su cumbre en Madrid, la primera desde la invasión rusa de Ucrania. El presidente estadounidense, Joe Biden, y los demás gobernantes de la alianza militar, reunidos en la capital de España hasta mañana jueves, prometieron "aumentar el apoyo político y militar" a Ucrania para que siga dando pelea contra Moscú.

El Gobierno ruso, por su parte, no tardó en responder. "Creo que los que proponen estas soluciones tienen la ilusión de que Rusia podría sentirse intimidada, contenida de alguna manera: no lo conseguirán", aseguró el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov, a las agencias de noticias rusas. El vicecanciller sostuvo que la declaración de la OTAN "consolida el curso de una senda agresiva hacia Rusia por parte del bloque" y le advirtió a la alianza militar: "No habrá ningún resultado, no los resultados que esperan con estos esfuerzos".

La cumbre de jefes de Estado y Gobierno de los países miembro de la OTAN se realiza luego de cuatro meses de extrema tensión y abierta confrontación diplomática y económica entre las potencias occidentales y Rusia por su invasión a Ucrania. Primero se conocieron una lluvia de sanciones financieras, comerciales y políticas contra Moscú, que aún hoy continúan, luego llegaron los masivos envíos de armamento al Gobierno ucraniano y, ahora, toda esa avanzada se resumirá en la nueva estrategia para la alianza militar occidental para los próximos 10 años.

Este es el objetivo de la cumbre en Madrid. Por un lado, se identificó a Rusia como la amenaza "más importante y directa" de la organización y, por otro lado, el encuentro sirvió para anunciar que todo está listo para que Suecia y Finlandia, dos países europeos que durante décadas hicieron alarde de su status de neutralidad, se unan a la OTAN, la primera ampliación en casi 20 años.

"Hoy, hemos decidido invitar a Finlandia y Suecia a convertirse en miembros" de la OTAN y "acordamos firmar los Protocolos de Acceso", sostiene la declaración, informó la agencia de noticias AFP. El comunicado, que será la declaración final de la cumbre que termina este jueves, los líderes de la alianza militar denunciaron la "crueldad espantosa" de Rusia en Ucrania.

En paralelo a la declaración conjunta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en Madrid que su país reforzará el contingente en Europa de la OTAN para que pueda "afrontar las amenazas procedentes de cualquier lugar y dominio". La presencia estadounidense en efectivos y capacidades será reforzada en España, Polonia, Rumania, los países bálticos, Reino Unido, Alemania e Italia, dijo el mandatario, sin dar cifras detalladas.

Con información de Télam