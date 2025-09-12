EEUU se une a sus aliados occidentales para acusar a Rusia por incursión de drones en Polonia

Foto tomada de un video de un agente de policía polaco junto a los restos de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania y algunos fueran derribados por Polonia, en Czesniki, Polonia

Estados Unidos se unió el viernes a sus aliados occidentales en una declaración conjunta para expresar su preocupación por la incursión de Rusia con drones en Polonia y acusar a Moscú de violar el derecho internacional y la Carta fundacional de Naciones Unidas.

La declaración, leída por el secretario de Estado de Polonia, Marcin Bosacki, antes de una reunión del Consejo de Seguridad, también pidió a Rusia que ponga fin a "su guerra de agresión contra Ucrania" y desista de nuevas provocaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que la incursión de drones ruso en Polonia podría haber sido un error. La declaración conjunta del viernes en la ONU fue respaldada por 43 países.

El embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, dijo ante el Consejo de Seguridad que "son actos agresivos y peligrosos, ya que es difícil imaginar que tantos drones sobrevolaran sin querer de forma tan profunda el territorio polaco".

Polonia derribó el miércoles presuntos drones rusos en su espacio aéreo con el respaldo de aviones de la OTAN, la primera vez que se sabe que un miembro de la alianza militar occidental ha efectuado disparos durante la guerra de Rusia en Ucrania.

Rusia dijo que sus fuerzas estaban atacando Ucrania en el momento de las incursiones de drones y que no había tenido la intención de atacar objetivos en Polonia.

Con información de Reuters