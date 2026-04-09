Mexicana Pemex reporta incendio en planta de coque de refinería Olmeca

Refinería Olmeca de México en Paraíso

La petrolera estatal mexicana Pemex ‌informó el ‌jueves de un incendio en la bodega de coque de su refinería Olmeca, en el sureño estado Tabasco, y dijo ​que al ⁠momento no se registraban ‌lesionados.

El incendio en ⁠Olmeca, que inició ⁠operaciones en 2024 y tiene una capacidad de procesamiento de ⁠350,000 barriles por ​día (bpd), se da ‌unas semanas después ‌de otro siniestro en la ⁠instalación tras el desbordamiento de aguas aceitosas desde el interior de ​la ‌refinería hacia un camino aledaño que prendieron rápidamente al paso de un vehículo, provocando la muerte ⁠de cinco personas.

"Todos los cuerpos de emergencia de la zona atendiendo", dijo Pemex en su cuenta de X.

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Olmeca, junto al puerto Dos ‌Bocas, ha tenido un cúmulo de problemas desde su construcción en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López ‌Obrador (2018-2024) en un enorme predio frente al Golfo de México, ‌en ⁠lo que alguna vez se pensó fuera ​una reserva privada de la petrolera.

Con información de Reuters