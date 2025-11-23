Papa León pide la liberación de los 315 secuestrados en una escuela de Nigeria

El papa León XIV celebra una misa en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

VATICANO, 23 nov (Reuters) -El papa León pidió el domingo la liberación inmediata de los niños y el personal secuestrados esta semana en una escuela católica de Nigeria, uno de los peores secuestros masivos jamás registrados en ese país.

Hombres armados secuestraron el viernes en Nigeria a alumnos y profesores de la escuela St. Mary, en el noroeste del país, según informó la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), el último de una serie de ataques a escuelas esta semana que ha obligado al Gobierno a cerrar 47 colegios.

La CAN dijo el sábado que había aumentado su estimación de los secuestrados de la escuela a 315 desde una cifra previa de 227, tras un "ejercicio de verificación".

"He recibido con profunda tristeza la noticia de los secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún. Siento un gran dolor, especialmente por los muchos jóvenes y mujeres que han sido secuestrados y por sus angustiadas familias", dijo el pontífice al final de una misa en la Plaza de San Pedro.

"Hago un llamado de corazón para la liberación inmediata de los rehenes y exhorto a las autoridades competentes a tomar las decisiones adecuadas y oportunas para garantizar su liberación", añadió.

"Recemos por estos hermanos y hermanas nuestros y para que las iglesias y las escuelas sigan siendo siempre y en todas partes lugares de seguridad y esperanza".

Con información de Reuters