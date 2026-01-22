Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 22 de enero

La mañana comenzará con nubosidad parcial y una temperatura mínima cercana a los 19 grados, en un contexto estable y sin probabilidades de precipitaciones

El clima en Córdoba vuelve a ubicarse en el centro de la atención en pleno verano, con condiciones típicas de la estación. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada cálida, con nubosidad variable y temperaturas elevadas. A continuación, los principales datos del clima previstos para este jueves 22 de enero.

Cómo estará el clima en Córdoba durante la mañana

El jueves comenzará con cielo nublado parcial en la ciudad de Córdoba y alrededores. Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 19 grados, aportando una sensación térmica templada antes del ascenso marcado del calor.

Según el pronóstico del tiempo, no se esperan precipitaciones a lo largo de la mañana, con una probabilidad de lluvias del 0%. Los vientos soplarán desde el sector norte-noreste a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora, lo que contribuirá a mantener un ambiente estable, sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Este escenario permitirá un inicio de jornada sin sobresaltos, ideal para actividades laborales y traslados, aunque con la recomendación habitual de mantenerse hidratado ante el aumento progresivo de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

Con el correr de las horas, el clima en Córdoba se tornará más cálido. La temperatura máxima alcanzará los 32 grados durante la tarde, consolidando un jueves de características calurosas. El cielo continuará presentando nubosidad parcial, sin probabilidades de lluvias ni tormentas aisladas.

El viento del sector NNE se mantendrá leve, sin generar un alivio significativo frente al calor. El pronóstico del tiempo indica que la sensación térmica podría ubicarse levemente por encima de los valores oficiales, especialmente en zonas urbanas donde el calor se intensifica.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables. El descenso de la temperatura será gradual y el cielo seguirá parcialmente nublado, lo que permitirá una velada templada, sin cambios abruptos en el estado del tiempo.

Qué características tendrá la jornada según el clima

El informe meteorológico describe el jueves como un día cálido a caluroso, con poco cambio de temperatura respecto a jornadas anteriores. Este comportamiento responde a un patrón típico del verano cordobés, donde la estabilidad atmosférica se combina con temperaturas elevadas y escasa presencia de lluvias.

El clima previsto no presenta alertas ni fenómenos adversos, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas. Especialistas recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en horas centrales del día y priorizar espacios ventilados.

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados, con viento leve del norte-noreste y una sensación térmica que podría ubicarse por encima de los valores oficiales

En este contexto, el pronóstico del tiempo reafirma una continuidad en las condiciones estivales, sin señales de inestabilidad ni cambios significativos a corto plazo.

Panorama general del clima en Córdoba

El clima en Córdoba para este jueves 22 de enero se enmarca dentro de una seguidilla de días típicamente veraniegos. La combinación de cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas superiores a los 30 grados y ausencia de lluvias marca una tendencia que se repite en la región.

Este escenario climático, frecuente durante enero, refuerza la importancia de adoptar medidas preventivas frente al calor, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana. El seguimiento diario del pronóstico del tiempo resulta clave para anticipar cualquier modificación en las condiciones atmosféricas.

Por el momento, el jueves se presenta estable, con un clima que no traerá sorpresas y que mantendrá las características propias de la temporada estival en la provincia.