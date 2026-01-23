Trump lanza un ataque global a las diversidades y recorta fondos a programas de género

Fuentes cercanas al presidente Donald Trump anunciaron que este viernes se promulgarían tres leyes que prohibirán la ayuda económica que Estados Unidos envía al exterior para financiar políticas pro aborto y de género que están vigentes. La oposición la bautizó como "Ley de Mordaza Global" y será una ampliación de la "Política de Ciudad de México", que ya les impide a ONG's estadounidenses, extranjeras y demás organizaciones internacionales recibir financiamiento para campañas pro aborto. Ahora se recortarían más de 30.000 millones de dólares en asistencia global no solo a programas pro aborto, sino también a todos aquellos dirigidos a cuestiones de género. Pero un dato relevante es la fecha elegida por el mandatario: promulgaría la iniciativa este viernes 23, un día después de cumplirse 53 años del fallo Roe v. Wade, día en el que se aprobó el derecho al aborto en Estados Unidos.

En el año 1984, el presidente republicano Ronald Reagan impulsó la "Política de Ciudad de México", una norma que recorta los presupuestos en dólares a todas aquellas fundaciones y organizaciones estadounidenses y extranjeras que promovieren de alguna manera políticas propias en favor del aborto. Fue derogada por los demócratas y restablecida por los republicanos en sus alternativas gestiones, hasta que en 2018 durante su primera presidencia Trump decidió ir más allá y agregar a todos los fondos de asistencia de salud global. Con el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca fue derogada, pero con el retorno del republicano fue restablecida en enero de 2025.

Pero la novedad es que la prohibición ya no se limitaría a organizaciones extranjeras sin fines de lucro, sino que también alcanzará a organismos internacionales y a ONG's estadounidenses que desarrollen tareas fuera del territorio norteamericano. Esto implica que instituciones que reciben fondos de Washington deberán comprometerse a no brindar, informar ni promover servicios relacionados con el aborto, incluso si lo hicieran con recursos propios y en países donde esa práctica es legal. Además, el nuevo tridente de normas incorporaría restricciones a programas que promuevan políticas de diversidad y equidad, en línea con la cruzada ideológica de Trump contra lo que define como “wokismo”.

Esta nueva avanzada aun no fue confirmada de forma oficial sino que solo hay trascendidos de funcionarios de la Casa Blanca que hablaron bajo condición de anonimato. "El Departamento de Estado publicará tres reglas finales el viernes ampliando la Política de la Ciudad de México para proteger la asistencia extranjera de subsidiar no solo el aborto ​como método de planificación familiar, sino también la ideología de género (y) la ideología de equidad discriminatoria", explicó un ejecutivo de la administración Trump a la agencia EFE.

Trump contra las diversidades: los números del ajuste que hizo hasta ahora y la provocación que implicaría la nueva ley

La medida viene en sintonía con la narrativa de Trump de los últimos meses. El antecedente inmediato fue el desmantelamiento que ordenó de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entidad que sostenía financieramente a distintas políticas de género a nivel global, impactando a cientos de organizaciones que percibían el apoyo de la organización. En total la administración canceló aproximadamente 5.200 de los 6.200 contratos plurianuales de USAID, lo que implicó un recorte en torno a 54.000 millones de dólares sólo en contratos de la agencia, además de otros 4.400 millones en subvenciones del Departamento de Estado, sumando cerca de 60.000 millones de dólares en fondos de asistencia internacional que dejaron de ejecutarse o fueron congelados.

El movimiento feminista de Estados Unidos recuerda lo que fue el fallo Roe v. Wade, el 22 de enero de 1973, fecha en la que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció al derecho al aborto en todo el país. Organizaciones feministas se movilizan en distintos estados del país todos los años para conmemorar la jornada. La elección de este viernes como fecha no implica solamente la aprobación de una ley regresiva, sino también una provocación.