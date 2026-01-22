EEUU ampliará la norma contra el aborto para cubrir la "ideología de género" y la diversidad

FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes a favor y en contra del aborto se reúnen ante el Tribunal Supremo de EE.UU. en Washington

El Gobierno del presidente Donald Trump está listo para ampliar la llamada Política de ‍la Ciudad de México, ⁠que bloquea la asistencia estadounidense a organizaciones que proporcionan o promueven abortos, para cubrir grupos involucrados en lo que la administración llama "ideología de género" y diversidad, equidad e inclusión, dijo el jueves un funcionario.

La política, que los opositores llaman "ley mordaza global" porque dicen que silencia a los defensores del derecho al aborto, se ampliará el ‌viernes para incluir a organizaciones internacionales y ⁠organizaciones no gubernamentales estadounidenses, dijo ⁠el funcionario.

El cambio afectará a 30.000 millones de dólares de ayuda exterior estadounidense. Fox News fue la primera en ‍informar de la medida.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Establecida por el expresidente Ronald Reagan en 1984, la Política de ⁠la Ciudad de México, que ‌anteriormente solo se aplicaba a las ONG extranjeras, ha sido rescindida por cada presidente demócrata desde entonces y restablecida cuando un republicano regresa a la Casa Blanca. La última vez que Trump la restableció ‌fue en ‌enero de 2025.

"El Departamento de Estado publicará tres reglas finales el viernes ampliando la Política de la Ciudad de México para proteger la asistencia extranjera de subsidiar no solo el aborto ​como método de planificación familiar, sino también la ideología de género (y) la ideología de equidad discriminatoria", dijo el funcionario, quien confirmó los planes bajo condición de anonimato.

La administración de Trump ha cerrado agresivamente programas gubernamentales relacionados con la aceptación de personas transgénero o la atención de afirmación ‍de género, incluso como parte de una revisión de la ayuda exterior que supuso el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

También ha cerrado oficinas y despedido a personal que trabajaba en iniciativas ​de diversidad, que según Trump y sus partidarios discriminan injustamente a las personas blancas y a los hombres.

En noviembre, el ​Departamento de Estado anunció planes para clasificar en sus informes como abusos contra los derechos humanos ⁠las actuaciones en el marco de las políticas a favor de la diversidad y las subvenciones estatales al aborto.

(Edición de Cynthia Osterman, editado en español por Daniela Desantis)