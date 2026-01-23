La joven promesa de Boca que podría debutar ante Riestra y jugar de 9

El atacante tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2028 y ya estuvo entrenando con el plantel.

A días de que se produzca el debut de Boca contra Deportivo Riestra en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda tiene que resolver un importante problema. Uno que está vinculado con la falta de opciones dentro del frente de ataque. Algo que es vital para ganar los partidos. Por ello, la idea de contar con un joven de la Reserva pareciera ser una de las más concretas en la previa.

Lo primero a señalar es que el Xeneize está pasando por una muy mala racha de lesiones que provocaron las ausencias de Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel. Este último viene de sufrir un desgarro en el partido amistoso frente a Olimpia de Paraguay. Mientras que los demás llevan varios días de entrenamientos de forma diferenciada. Además, el mercado de pases no ayuda con la falta de refuerzos por parte de la dirigencia.

El canterano comenzó como enganche pero lo fueron adelantando y puede desempeñarse como centrodelantero.

Es por ello que al cuerpo técnico se presenta una posibilidad ante la urgencia de armar el ataque y esa es subir al plantel de primera división a Iker Zufiaurre. Un jugador que comenzó su proceso de formación como enganche, debido a que dispone de gran técnica para manejar el balón, pero lo fueron adelantando unos metros y esto permitió que haya desarrollado habilidades compatibles con las de un centro delantero. También tiene la capacidad para desempeñarse como extremo derecho.

El desarrollo de la temporada 2025 expone un gran rendimiento en el plantel que está en manos de Mariano Herrón, y con un considerable caudal de goles convertidos. Por otro lado, se trata de un juvenil en el que hay grandes esperanzas depositadas en Boca porque le realizaron un contrato extenso con fecha de vencimiento recién en diciembre del 2028.

La otra alternativa de Úbeda

En el ensayo formal de fútbol que Claudio Úbeda realizó en Boca pensando en el partido ante Deportivo Riesta fue posible apreciar una zona de ataque con la presencia de algunos nombres que no son del agrado de los hinchas. Esto es producto de que se registró una línea de tres jugadores con Lucas Janson en el centro, lo que permite entender que fue posicionado como centrodelantero. Mientras que a sus costados se movieron Alan Velasco y "Changuito" Zeballos.

El delantero que le mete presión a Riquelme

Por otro lado, el mercado de pases expone que Boca tiene la chance de sumar un delantero para cortar con los problemas de falta de jugadores por las lesiones que padecen. Aunque desde España le hicieron una importante advertencia a Juan Román Riquelme sobre cómo deben darse las negociaciones para que estas puedan alcanzar un punto de entendimiento.

“Un llamado de Riquelme puede cambiar. Si el presidente lo llama y le manifiesta el interés, ahí tal vez se despierten las ganas”, expresó Carlos Bilicich, en charla con TyC Sports, que se desempeña como agente del "Chimy" Ávila, que se encuentra en el Betis de España y con grandes chances de ser transferido.

Sin embargo, el empresario dejó un mensaje que permite entender por qué no se registra el llamado desde Boca. “Si me preguntan a mí, no es el mercado donde hoy se debería mover Chimy”, señaló. Si bien, la voluntad del club español es venderlo, el jugador tendría prioridad continuar en el exterior para hacer una diferencia económica y luego regresar al país.