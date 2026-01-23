Valentín Barco podría pasar a un gigante de Europa por 40 millones

Barco podría pegar el gran salto en Europa al estar en la mira de un gigante mundial

A diferencia de lo que sucede en el fútbol sudamericano, el europeo se encuentra con el mercado de pases abierto y en pleno proceso de traspasos. Aunque muchas veces los sondeos que se realizan son apuntando hacia el inicio de la siguiente temporada. Esto provocó que se deslice la posibilidad de que Valentín Barco sea transferido a un histórico club en una cifra que podría llegar a rondar en los 40 millones de euros.

A diferencia de lo que sucede con Enzo Fernández, el futbolista con pasado en Boca dispone de la chance de ser transferido después de una muy buena colección de minutos en el Racing de Estrasburgo de Francia. Algo que es producto de la decisión de Liam Rosenior de haberle cambiado la posición dentro del campo de juego y adelantarlo unos metros más para que se desempeñe como volante.

La operación podría dejarle al club francés una cifra superior a los 30 millones

Una decisión que provocó el interés del Bayern Munich por Valentín Barco, que lo tiene en carpeta y le está realizando un seguimiento especial en cada uno de los partidos que le toca afrontar. De acuerdo con la información que se desprende del medio TZ München, se estima que en el próximo mercado de pases podría registrarse una propuesta formal de compra de 40 millones de euros. Un valor que le permitirá al equipo francés recuperar la inversión que realizó.

Hay que recordar que el jugador argentino primero llegó a la liga francesa por medio de un préstamo que el Brighton aceptó después de un mal paso por el Sevilla de España. Al registrarse una serie de rendimientos aceptables, se activó la opción de compra que demandó un desembolso de 10 millones de euros.

Por otro lado, el Bayern Munich puede que no sea el único interesado en quedarse con la ficha de Valentín Barco en el próximo mercado de pases. Hay que recordar que el Racing de Estrasburgo es un club satélite del Chelsea, debido a que forma parte del conglomerado deportivo BluceCo con el empresario estadounidense Todd Boehly como máximo responsable, que decidió comprar a la institución en 2023 a cambio de 75 millones de euros.

Esto permite entender por qué el conjunto de Londres ante la necesidad de conseguir un cuerpo técnico en medio de la temporada decidió avanzar sin reparos por los servicios de Liam Rosenior. Un entrenador que conoce de gran manera a Valentín Barco y que puede que solicite su contratación de cara al mercado invernal que comenzará después del Mundial.

El consejo de Scaloni a los jugadores de la Argentina

En caso de que la contratación de Valentín Barco al Bayern Munich se de en este mercado de pases, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tiene un mensaje más que claro para los jugadores que cambian de equipo y mucho más en la previa del Mundial. El traspaso debe hacerse con la seguridad de que van a sumar minutos. Ante cualquier paso en falso, las chances de que sean convocados a los próximos amistosos y la Finalissima frente a España se reducen de gran manera.