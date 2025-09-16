Quién es la esposa del Colo Barco: las fotos de Yaz Jaureguy y su historia de amor

Valentín Barco y Yaz Jaureguy.

El futbolista Valentín Barco pasa por un gran presente deportivo y personal. El jugador argentino surgido de Boca se consolida en el fútbol francés, a la espera de una nueva oportunidad en la Selección Argentina con vistas al mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Pero también atraviesa un gran momento en su intimidad, al haber contraído matrimonio en junio de este año con Yaz Jaureguy.

Junto a ella ya fueron padres de Gemma, su primera hija. Algo que va de la mano con una carrera también prematura en los futbolístico para este chico de 21 años. Desde su aparición en Boca, el Colo aparece como una de las grandes promesas para erl seleccionado, capaz de jugar tanto de lateral izquierdo como de volante interior por su buena proyección y buen manejo de pelota. Sin embargo, no le ha sido tan fácil afianzarse hasta ahora en Europa.

Quién es Yaz Jaureguy, la esposa del Colo Barco

La joven modelo Yaz Jaureguy está con Barco desde 2023.

Yaz Jaureguy es modelo e influencer. El vínculo entre el futbolista de la selección argentina y el Racing de Estrasburgo y la joven comenzó de manera inesperada en un desfile de moda, donde el deportista asistió para apoyar a un amigo que presentaba un showroom de ropa. El futbolista quedó flechado por la mujer y decidió buscarla por redes sociales, donde comenzaron a hablar y a generar su relación amorosa.

Yaz Jaureguy y la hija que tiene con Colo Barco.

Este primer encuentro, aparentemente casual, se convirtió en el cimiento de una historia que ambos han decidido celebrar. Los rumores sobre su romance se acrecentaron al mostrarse juntos en la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro 2023, donde Boca cayó ante Fluminense de Brasil. Meses después fue Barco quien confirmó su romance con la modelo con un posteo en las redes sociales.

Yaz Jaureguy deslumbra con su belleza en redes sociales.

Nacimiento de la hija del Colo Barco y casamiento

El 28 de marzo de 2025 Barco y Jaureguy fueron padres de Gemma, su primera hija. Y en junio se casaron, para fortalecer aún más su vínculo como familia. El casamiento y el nacimiento de su hija llegan en un gran momento de la carrera del ex Boca. Tras no asentarse en el Brighton, quien invirtió diez millones de euros en su ficha, y en el Sevilla, encontró su lugar en el mundo en el Racing de Estrasburgo, al que llevó al séptimo puesto de la Ligue 1 y colaboró para clasificarlo a la fase previa de la Conference League.