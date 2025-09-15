La novia de Ezequiel Equi Fernández: quién es Kiara Luna y las fotos

Kiara Luna juto a Equi Fernández.

Ezequiel "Equi" Fernández es uno de los mejores jugadores surgidos de la cantera de Boca Juniors en los últimos años. Sus destacadas actuaciones en el fútbol argetino llevaron a que lo vendieran al fútbol de Arabia Saudita, para jugar en Al-Qadisiyah. Pero con solo 23 años logró ahora llegar a Europa para vestir la camiseta del Bayern Leverkusen, equipo con el que busca una consolidación en el viejo continente y ser una opción para Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

En poco tiempo, el futbolista logró tener un lugar preponderante en la primera división del "Xeneize", siendo una pieza clave del equipo dirigido por aquel entonces por Jorge Almirón que logró arribar a la final de la Copa Libertadores 2023. Fue en todo este tiempo que Equi no estuvo solo y contó con el acompañamiento de su familia y su novia Kiara Luna, que lo sigue en todos los cambios de vida que le impuso su carrera.

Quién es Kiara Luna, la novia de Equi Fernández

Kiara Luna es influencer.

Respecto a su vida, Kiara Luna es influencer, con fuerte repercusión en las redes sociales. En su Instagram suele subir fotos de sus viajes alrededor del mundo y en lugares imponentes. Es oriunda de Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires y terminó el colegio secundario en 2021. Desde hace años demuestra ser hincha fanática de Boca, y tiene varias publicaciones antiguas con la camiseta del "Xeneize", que supo defender su pareja.

Kiara Luna tiene mucha actividad en las redes sociales.

Equi Fernández y Kiara Luna comenzaron su relación el 28 de noviembre de 2021. En aquel momento el mediocampista ya se encontraba en Bocva, aunque todavía no había logrado cosolidarse. Fue en el 2022 donde con Tigre pudo mostrar mucho de lo que sabe y logró su consolidación en primera. Allí logró llegar a una final de la Copa de la Liga, que perdería con el propio Boca.

Kiara Luna en la final de la Copa Libertadores 2023.

Ya en 2023, logró la consolidación definitiva en Boca con la salida de Alan Varela al Porto. Allí logró establecerse en un equipo que contaba con varios jugadores de inferiores que eran titulares, como fue el caso de Cristian Medina y Valentín "Colo" Barco. Y después de pasar por penales a Nacional de Montevideo, Racing y Palmeiras, perdería la final en el Maracaná con Fluminense, en un encuentro que contó con Kiara Luna presente en el estadio.

El paso de Equi Fernández por la Selección Argentina

Por la sub 23, Equi Fernández fue convocado a los Juegos Olímpidos. El 24 de julio de 2024, Fernández hizo su debut en los JJOO de París ingresando en el primer partido frente a Marruecos. El 27 de julio, en el segundo encuentro frente al seleccionado de Irak marcó su primer gol olímpico, definiendo con un disparo al angulo desde afuera del área. Ya en la mayor, fue convocado ese mismo año por Lionel Scaloni para los partidos frente a Colombia y Chile.