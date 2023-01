Ministro de Defensa de Lula aseguró que las FFAA están "a favor de la democracia"

El flamante funcionario, además, se comprometió a desactivar las protestas que llevan adelante seguidores de Bolsonaro frente a los cuarteles, en las que, reconoció, hay amigos y familiares suyos.

El ministro de Defensa de Brasil, José Mucio Monteiro, aseguró que las Fuerzas Armadas "respetan la democracia" y que los movimientos alineados con el ex presidente Jair Bolsonaro que piden un golpe de Estado en las puertas de los cuarteles serán "vaciados" paulatinamente. Durante el acto, que no contó con la presencia de los jefes militares salientes del bolsonarismo ni con el ex ministro de Defensa, Sergio de Oliveira; además, reveló que tiene amigos y familiares presentes en esas protestas de extrema derecha.

Con Mucio, el Ministerio de Defensa vuelva a tener una conducción civil, una línea que se rompió en los gobiernos de Michel Temer y Bolsonaro. De hecho, el último gobierno empleó a más de 6.000 militares en funciones administrativas, un número récord desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).

"Nuestro país posee tradiciones pacíficas. A pesar de su relevante dimensión geopolítica, Brasil y nuestras Fuerzas Armadas siempre se posicionaron al servicio de la paz, de la democracia, del respeto a las instituciones y la cooperación con sus vecinos. El Ejército, la Marina y la Aeronáutica son instituciones de Estado, que saben sus obligaciones institucionales, regidas por la jerarquía y la disciplina", dijo el flamante funcionario anoche en un acto.

Allí, también se refirió a la ocupación de las veredas de los cuarteles en distintos puntos del país por parte de bolsonaristas que no reconocen la victoria electoral de Lula, lugares que comenzaron a abandonar luego del cambio de mando y tras el abandono de Brasil que hizo Bolsonaro, cuando el jueves pasado tomó un avión a Estados Unidos: "Todo eso se va a vaciar, desde el momento que Bolsonaro se fue, que el ex vicepresidente Hamilton Mourao hizo un discurso pidiendo que vuelvan a sus casas, aquellas manifestaciones se vaciarán paulatinamente", advirtió y reconoció que tiene amigos y parientes protestando frente a los cuarteles en Recife y Brasilia y dijo que participan de una "manifestación de la democracia" pese a que están siendo investigados por promover un golpe de Estado.

Mucio cumplió cinco mandatos como diptuado nacoinal, es expresidente de la Cámara de Diputados, fue ministro de Relaciones Institucionales y, en 2009, llegó a la presidencia del Tribunal de Cuentas de la Unión nombrado por Lula, de donde se jubiló en 2020. Según la revista brasileña Veja, es un "hábil negociador político, buen orador y político profesional". Conoce tan bien la gestión de gobierno del Partido de los Trabajadores como se mueve entre bolsonaristas y militares, según mencionó el portal Extra de OGlobo. Cosecha, también, rencores: durante la gestión de 2007, fue señalado por otros funcionarios por ser quien filtraba información del Planalto. En 2014, firmó a favor de la revocación de las cuentas de la entonces presidenta Dilma Rousseff, la base sobre la que se sentó el precedente fundamental que la oposición usó para impulsar el impeachment para el golpe de Estado que la expulsó del Gobierno.

Con información de Télam