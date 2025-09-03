Ejército Ecuador dice detienen a 16 militares por supuesta fuga información de operaciones

Foto de archivo ilustrativa de una bandera de Ecuador en Quito

El Ejército de Ecuador dijo el miércoles que unos 16 militares fueron detenidos como parte de una investigación respecto a una supuesta fuga de información sobre operaciones de seguridad ejecutadas en la zona fronteriza del país andino.

La fiscalía de Ecuador junto con policías realizaron allanamientos en unidades militares y domicilios privados en varias provincias del país como parte de la investigación, que se venía desarrollando desde hace varios meses.

"Esta investigación tuvo origen gracias a operaciones de inteligencia militar, en las que se obtuvieron datos sensibles que revelaron filtraciones respecto a operaciones militares en curso que se ejecutaban en la zona fronteriza", explicó el ejército en un comunicado.

El presidente Daniel Noboa ha recurrido desde el año pasado a las Fuerzas Armadas para complementar el trabajo de policías en operativos de control y seguridad a lo largo del país, en un intento por frenar la creciente ola de violencia generada por la operación de bandas criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El Ejército ecuatoriano dijo que entregó las pruebas a la fiscalía en la provincia fronteriza de Loja por "presunta venta y fuga de información desde una unidad militar de la jurisdicción".

Junto con los militares fueron detenidas otros cinco civiles.

"Serán las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades correspondientes", agregó el comunicado, al señalar que el Ejército ecuatoriano cooperará en las investigaciones del caso.

Con información de Reuters