Al menos 20 inmigrantes mueren en un naufragio frente a isla italiana de Lampedusa, según la ONU

Al menos 20 personas murieron después de que una embarcación de migrantes zozobró frente a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, informó el miércoles una agencia de Naciones Unidas y medios locales.
Los equipos de rescate han recuperado hasta ahora 20 cuerpos y las operaciones continuaban, según los primeros informes de la agencia de noticias Ansas. Se cree que han sobrevivido entre 70 y 80 personas.
Filippo Ungaro, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), expresó su "profunda angustia" por el desastre y dijo que aún podría haber más inmigrantes desaparecidos en el mar.
"Veinte cuerpos han sido recuperados y otros tantos están desaparecidos", escribió en su cuenta de X.
El Ministerio del Interior italiano no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Con información de Reuters