Sheinbaum denunció que un libertario argentino instiga "acciones destituyentes" en su contra

En el marco de varios días de tensión política, la presidente de México Claudia Sheinbaum denunció que el tuitero argentino Agustín Antonetti "instiga actitudes destituyentes" en contra de la su gestión y lo señaló por ser uno de los convocantes a la marcha opositora de la "Generación Z", prevista para este sábado 15. Lo presentaron como un "ciberactivista argentino, miembro de la Fundación Libertad" y lo señalaron por tener vínculos con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, férreo opositor al oficialismo. En paralelo, la presidenta enfrenta una huelga de maestros por 48 horas. Sheinabum consideró que su manifestación es "poco oportuna" a días de la masiva marcha que convocó la derecha.

"Fundación Libertad está vinculada a la organización Atlas Network, dirigida en México por Roberto Salinas León, primo de Salinas Pliego", señaló Miguel Ángel Elorza, titular de Infodemia Mx, la agencia estatal mexicana que se ocupa de verificar información difundida en redes sociales dentro del país. Elorza indicó que, aparte del lazo sanguíneo entre Salinas León y Salinas Pliego, Atlas Network mantiene una alianza pública con el centro Ricardo Salinas Pliego, organización de la que el empresario homónimo es dueño.

Durante la conferencia, Ángel Elorza explicó ante la mirada atenta de la mandataria mexicana la investigación hecha alrededor de Antonetti. Lo presentó como "un especialista sobre narrativas emocionales en indignación y libertad, con fuerte presencia en X". El tuitero rosarino posee además un tupido historial de actividad en contra de la presidenta. "Amplificó las etiquetas 'narcopresidente' y 'narcocandidata' durante la campaña presidencial de 2024", explicó. "También opera como difusor digital en campañas anti izquierdista en redes, difundiendo mensajes de Fernando Cerimedo -otro de los apuntados en la investigación- y Javier Milei", agregó el titular de Infodemia Mx.

Elorza además señaló que "La Derecha Diario citó algunos de sus mensajes en redes" y que "publica en contra" de la Cuarta Transformación, que es como se conoce al gobierno de Sheinbaum, por ser el tercer gobierno consecutivo de Morena, el partido del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, antecesor de Sheinbaum.

La respuesta de Antonetti: "El problema no es el narcotráfico. Es un joven de 24 años que se expresa libremente"

"El gobierno de México me acusa en su conferencia nacional de que estoy organizando un golpe contra ellos para este sábado", se defendió el Antonetti en su cuenta de X, acompañando el mensaje con el recorte de la conferencia en el que es mencionado como uno de los instigadores en contra del gobierno mexicano.

"Para Claudia Sheinbaum, el problema no es el narcotráfico, no es la violencia, ni la inseguridad. Es un joven de 24 años que se expresa libremente", concluyó en su posteo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de paro hasta el sábado

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) empezó esta madrugada un paro nacional de 48 horas que se extiende no solo a la Ciudad de México, sino a también a otras partes del país. Desde primeras horas del día se hicieron cortes y acciones de protesta en puntos estratégicos de la capital mexicana, provocando demoras en la circulación de autos y de transporte público.

Entre las demandas, la CNTE exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, además de un mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social en el marco de la discusión de la Ley de Egresos 2026. También piden por la reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes del magisterio y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.