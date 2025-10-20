Peso mexicano y bolsa inician semana con pie izquierdo atentos a tensiones EEUU-China

FOTO DE ARCHIVO. El peso mexicano rompe la barrera de los 17 pesos por dólar

ÉXICO, 20 oct (Reuters) -El peso mexicano y la bolsa retrocedían el lunes debido a la cautela de los inversionistas que estaban a la espera de noticias sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el prolongado cierre del gobierno estadounidense que alcanzaba su vigésimo día.

A nivel local, la semana estará marcada por la publicación de cifras de la actividad económica y la inflación, que serán clave para evaluar las perspectivas del mercado de que Banco de México (Banxico) seguirá recortando las tasas de interés el resto del año.

* La moneda cotizaba en 18.3909 por dólar, con una depreciación de un 0.18%, después de haber acumulado la semana pasada una ganancia de un 1.2% y tomando distancia del récord en más de un año de 18.1930 unidades que alcanzó a mediados de septiembre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

* "Los indicadores de oscilación muestran que el espacio para que el tipo de cambio siga bajando se ha reducido sustancialmente, por lo que podría entrar en una fase de corrección al alza", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.

* "Lo más probable es que el peso se mantenga cotizando por encima del soporte clave de 18.30 pesos por dólar y se abre la puerta a que el tipo de cambio suba nuevamente hacia 18.70 pesos por dólar", agregó.

* Destacaban en la sesión comentarios del asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien afirmó que es probable que esta semana culmine el prolongado cese de actividades de la administración pública estadounidense.

* El cierre del Gobierno mantiene suspendida la publicación de información macroeconómica oficial. Aun así, se espera que el viernes se de a conocer el Índice de Precios al Consumidor de septiembre, un indicador clave antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 28-29 de octubre.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdía un 0.15% a 61,649.92 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

* Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaban el declive, con un 2.72% menos a 157.81 pesos, seguidos por los de Coca-Cola FEMSA, la mayor embotelladora de la popular marca en el mundo, que restaban un 2.21% a 154.75 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendía un punto básico a un 8.49%, mientras que la tasa a 20 años operaba en un 9.13%, sin cambios frente a su cierre previo.

Con información de Reuters