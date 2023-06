México: comenzó la campaña para suceder a López Obrador

Con una alta popularidad que lo ubica como favorito para el año próximo, este lunes el partido de Gobierno, Morena, inicia su campaña interna para elegir a quién estará al frente de seguir el legado de AMLO. Los perfiles de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

La campaña de cara a las elecciones presidenciales en México ya empezó. Aunque falta un año para la contienda, como el oficialismo liderado por Andrés Manuel López Obrador es el indiscutido favorito, ya empezaron a moverse las fichas para decidir quién será su sucesor o sucesora en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en coalición con los partidos del Trabajo (PT) y Verde (PVEM). Por ahora hay seis precandidaturas, pero tres son los nombres que suenan con más fuerza: la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum; el ex canciller Marcelo Ebrard; y el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López. Cada uno de ellos renunció a su cargo en las últimas semana para poder entrar de lleno a una interna que promete sacudir al oficialismo.

“Lo que se juega México en estas elecciones puede definirse en dos niveles. Por un lado, en el institucional del Gobierno, la continuidad de la Cuarta Transformación (4T) que encabeza López Obrador y, a la vez, que la figura que releve al presidente tiene que mantener la unidad entre simpatizantes y militantes”, señaló ante El Destape el asesor político mexicano Kevin Ruiz Moran. En consonancia se manifestó la analista política mexicana María José Alonso Soberano y explicó por qué hoy la "unidad" es el objetivo "más difícil" de conseguir: "Desde hace unos meses Claudia va arriba en todas las encuestas y, en segundo, el ex canciller. Por eso, Ebrard y sus seguidores comenzaron a plantear que no hay piso parejo en esta contienda: porque la ex jefa de Gobierno está en una posición distinta, tenía otras condiciones para hacer campaña, encuentros, mítines a diferencia de Marcelo, como secretario de Estado".

Según Alonso Soberano, "puede llegar a haber un poco de hostilidad entre los compañeros, pero se comprometieron a evitar los debates y los ataques".

La campaña interna, formalmente, comenzará este lunes y se extenderá hasta el 27 de agosto. Los números ubican a Sheinbaum como la preferida para ser la abanderada del partido en el poder. Según una encuesta de GANA Análisis de Datos y Encuestas de Opinión Pública difundida la última semana en Forbes, la ex jefa de Gobierno obtuvo un 38,1% intención de voto en la interna, mientras que el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto, se alzó con 31,9%; y en tercer puesto se colocó el canciller Marcelo Ebrard con 23,2%. En otras encuestas, en cambio, Ebrard aparece en segundo lugar.

En cuarta posición se ubicó muy lejos el senador Ricardo Monreal con 4,3% de los votos y, en quinto lugar, el diputado Gerardo Fernández Noroña con 2,5%. Para decidir quiénes seguirán en el camino, las reglas se definieron en el Consejo Nacional de hace dos domingos. Allí, establecieron por unanimidad que la candidatura presidencial se definirá mediante una encuesta con la que se medirá la percepción de la población sobre los “atributos” de lxs aspirantes. La Comisión de Encuestas estará a cargo del diseño del cuestionario que se implementará a nivel nacional, que será abierto a toda la población y cuyos resultados se darán a conocer el próximo 6 de septiembre.

Cada precandidatx podrá proponer dos encuestadoras de su preferencia y de su confianza y, al final, el partido escogerá, mediante sorteo, a cuatro firmas privadas finalistas. Todas ellas deben cumplir con ciertos requisitos, como no haber presentado resultados distorsionados en las elecciones pasadas.

Claudia Sheinbaum

"Primero, porque estamos viviendo un tiempo histórico excepcional, porque el cambio que hizo el presidente AMLO ha sido importante y creo que tiene que consolidarse. Segundo, creo que es momento de las mujeres. México ha tenido un movimiento social muy importante de las mujeres defendiendo sus derechos y tener esa posibilidad de representar a las mujeres de México es importante", dijo en una entrevista en El Universal en enero de este año. Para dar cuenta del lugar de las mujeres y de las dificultades que atraviesan en su vida, el país registra una tasa escalofriantes de femicidios: sólo entre 2018 y 2022 se registraron 14.479 muertes violentas de mujeres, de las que 3.662 se investigan como feminicidios y 10.817 como homicidios dolosos, reportó el portal Expansión.

La ahora ex jefa de Gobierno de Ciudad de México es una de las figuras políticas más cercanas al presidente López Obrador. En 2000, cuando él ofició como alcalde de la ciudad, fue su secretaria de Ambiente y, para 2006, dejó su cargo para convertirse en vocera de su campaña a la Presidencia. Fue parte activa de la conformación de Morena, en 2014, tras dejar las filas del tradicional partido de izquierda de México, Partido de la Revolución Democrática (PRD). De hecho, en 2015, le arrebató a ese partido la jefatura delegacional en Tlalpan. Además, estuvo a cargo de la coordinación del tema Gobierno y Política para la elaboración del Proyecto de Nación 2018-2024 del actual mandatario.

“Lo que hay es que estamos en un momento histórico, en que por primera vez puede haber una presidenta mujer en México. Muchos tenemos esa idea para que sea el relevo y por eso me parece que hay mucha expectativa. Es un perfil totalmente distinto respecto a lo que ha habido hasta el momento, más académico-científico”, señaló Ruiz Morán.

“Trae un perfil cien por ciento académico, pero también de la lucha social de la universidad”, sumó Alonso Soberano, que marcó los temas de “innovación y ciencia” son los característicos de su Gobierno.

La dirigenta política tiene 61 años, se crió en una familia de académicos: es hija del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y de la bióloga Annie Pardo Cemo, ambos participantes del movimiento estudiantil de 1968. Ella siguió ese legado cuando quisieron imponer el pago de cuotas para el ingreso universitario y se convirtió en las caras más visibles, entre 1986 y 1987. Es una estudiosa de las energías renovables, integró el Panel Intergubernamental de Cambio Climático -que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz-, formó parte de Consejos Editoriales de diferentes revistas científicas y recibió diferentes premios sobre innovación y desarrollo.

“Le critican que se parece mucho al presidente, como si no tuviera autonomía propia, cuando en realidad hay muchas diferencias: Claudia abrió el acceso a una nueva gama de derechos de nueva generación, por ejemplo, ayer mientras en muchos lugares del país no llegan los servicios básicos, ella está pensando en cómo hacer para instalar puntos WiFi gratuito en toda la Ciudad”, remarcó Alonso Soberano. Ella, también, señaló el sesgo de género que cabe en esa definición, así como en la de catalogarla como “alfil” de AMLO, lo que de alguna manera, le quita el poder de agencia que tiene por ella misma.

Marcelo Ebrard

El ex canciller saltó a la fama internacional -regional, al menos- en 2019, durante el Golpe de Estado en Bolivia. Ebrard salió ante los medios de comunicación y explicó las razones que llevaron al país a tomar la decisión de otorgarle asilo político al expresidente de Bolivia entonces depuesto Evo Morales. Esa fue sólo una de sus apariciones: él mismo estuvo a cargo de presentarse en todas las instancias internacionales en nombre de su país, dado que su presidente opta por no viajar más allá de las fronteras nacionales.

En paralelo, el ex canciller, de 63 años, se destaca en las redes sociales. En especial en TikTok, en donde cultiva otra veta del diplomático serio y culto: un hombre simpático, que muestra cómo es en su vida cotidiana, que baila, hace alguna travesura o que se tropieza y, por la magia de la edición, acaba dando vueltas en el espacio.

¿Por qué quiere ser presidente? Le preguntó un periodista en Noticias Telemundo: “Porque creo que puedo hacer una diferencia, me he preparado mucho para ello”, respondió sin dudar. “Tiene un perfil distinto que Claudia y Augusto, no es una persona a la que vayas a ver en una manifestación”, dijo Alonso Soberano para caracterizarlo.

Al igual que su compañera, también, estuvo a cargo de la jefatura de Ciudad de México, entre 2006 y 2012. Y, según indicó la analista ante este medio, su gestión es recordada por tres hechos históricos a nivel nacional y regional. En primer y segundo lugar, el acceso al aborto, en 2007 (primer Estado en México y segundo en América Latina y el Caribe, después de Cuba); y el matrimonio igualitario, en 2009, ambos aprobados por el Congreso e impulsados por los movimientos feministas, de mujeres y LGBTI+, pero que contaron con su apoyo. La posición de Ebrard no llama la atención. Según cuenta en su propia autobiografía El camino de México, fue su abuela Maria de la Luz Maure y García del Valle, una feminista devota que participó activamente en la lucha por el acceso a derechos de las mujeres en la década de 1920, quien lo impulsó a hacer su carrera política.

Durante su mandato, además, se aprobó la ley de “voluntad anticipada” o de “muerte digna”.

Su trayectoria política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue secretario general de Gobierno en el Distrito Federal, en la década de 1990; y diputado federal (1997-2000). También lleva sus años al lado del presidente: fue secretario de Seguridad Pública en la administración del gobierno del Distrito Federal (DF) de AMLO; y de 2005 a 2006 se desempeñó como secretario de Desarrollo Social del Gobierno local del entonces DF. Luego de su jefatura en Ciudad de México y de vivir unos años en el exterior, en 2016, fue parte de la campaña de Hillary Clinton, en Estados Unidos. Ocupó el cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER, cancillería) desde 2018, este mes que renunció.

Adán Augusto López

“Hasta hace no mucho tiempo no era muy conocido, pero ocupó una posición estratégica”, precisó la analista sobre la persona que hasta este viernes estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob, como si fuera un Ministerio del Interior) y a quien también caracterizó como alguien que viene de las filas de la izquierda y de los movimientos sociales. En los portales locales lo señalan como una figura “íntima” de López Obrador y muchos suelen responder a la pregunta de si tienen algún vínculo familiar por ser los dos de Tabasco, compartir el primer apellido y tener la misma cadencia al hablar. Además, trazaron juntos gran parte de sus carreras políticas, en sus primeros pasos en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La clave de su trabajo al frente de la Segob -a la vista de Alonso Soberano- es el trabajo en derechos humanos. De su Secretaría, justamente, depende la subsecretaría en esa materia que está a cargo de llevar adelante las investigaciones sobre Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes en 2014; y el incendio de la Guardería ABC, en 2009, donde fallecieron 49 niños y niñas y otros 106 resultaron heridos, todos entre 0 y 5 años.

El tabasqueño, de 59 años, formó parte de la escisión del PRI, junto con Ebrard y el mismo presidente, para sumarse al PRD y, también, fue uno de los coordinadores de campaña de AMLO, en 2006. Fue diputado local y nacional, senador, hasta que llegó a la gobernación de Tabasco. A partir de ese momento se volvió la “mano derecha” de López Obrador para la política doméstica y, desde Gobernación, se encargó de articular la cooperación con gobiernos locales y otros poderes, destacó el portal Publimetro.

El cronograma de la interna oficialista

12 al 16 de junio. Se abre el periodo de registro para las y los aspirantes a la candidatura. Los interesados debieron renunciar a sus cargos actuales a más tardar el viernes pasado.

Se abre el periodo de registro para las y los aspirantes a la candidatura. Los interesados debieron renunciar a sus cargos actuales a más tardar el viernes pasado. 19 de junio al 27 de agosto. Arrancan los recorridos de campaña de los aspirantes para informar a las y los ciudadanos de sus propuestas, que será financiado por el partido para dar certeza, equidad, y también para que el destino de los recursos sea verificable.

Arrancan los recorridos de campaña de los aspirantes para informar a las y los ciudadanos de sus propuestas, que será financiado por el partido para dar certeza, equidad, y también para que el destino de los recursos sea verificable. 28 de agosto al 3 de septiembre. Se levantan las encuestas, una central propia para la definición del candidato a la Presidencia y otros cuatro sondeos espejo elaborados por empresas privadas propuestas por los aspirantes presidenciales.

Se levantan las encuestas, una central propia para la definición del candidato a la Presidencia y otros cuatro sondeos espejo elaborados por empresas privadas propuestas por los aspirantes presidenciales. 4 de septiembre . Se entregan los resultados al partido.

. Se entregan los resultados al partido. 6 de septiembre. Se da a conocer pública y oficialmente el ganador de las encuestas que representará al partido en las elecciones del 2024.

En las elecciones también se renovarán 9 de las 32 gobernaciones, se elegirán diputados y senadores, habrá renovación en los congresos locales en 31 estados y se tendrá que elegir nuevas autoridades municipales en 25 de los 32 distritos. La cuenta regresiva para definir quiénes se posicionarán al frente de la carrera presidencial en las elecciones comienza este lunes. El calendario se acaba a fines de agosto.