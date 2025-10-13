Mercados mexicanos recuperan terreno atentos a noticias China-EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Una pizarra muestra los tipos de cambio del peso mexicano y el dólar estadounidense en Ciudad de México

ÉXICO, 13 oct (Reuters) -El peso mexicano y la bolsa avanzaron el lunes luego dos jornadas de pérdidas, apuntalados por un mejor ambiente para los activos de riesgo ante menores preocupaciones de una escalada comercial entre China y Estados Unidos.

Después de que Donald Trump amenazara el viernes con elevar los aranceles al gigante asiático, el presidente estadounidense suavizó su tono el fin de semana y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el mandatario seguía preparado para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

* La moneda cotizaba en 18.4708 por dólar casi al final de los negocios, con una ganancia de un 0.57% frente al precio de referencia de LSEG del viernes. En las dos jornadas anteriores, la moneda sumó un retroceso del 1.3%.

* "La apreciación del peso se debe a un mayor apetito por riesgo, pues se redujo la probabilidad de que Estados Unidos imponga aranceles del 100% a partir del 1 de noviembre a las importaciones desde China", dijo Banco Base.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.79% a 61,045.09 puntos, en un mercado también con la mirada puesta en la publicación esta semana de los primeros reportes de la temporada de resultados del tercer trimestre.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las alzas con un 5.25% más a 823.72 pesos, ante un fortalecimiento de los precios de los metales.

* Los papeles de Gentera, especializada en servicios crediticios, fueron los segundos con mejor desempeño al avanzar un 5.14% a 45.37 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió tres puntos básicos a un 8.57%, mientras que la tasa a 20 años bajó dos a un 9.22%.

Con información de Reuters