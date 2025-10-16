Fiscalía confirma ataque con drones a instalaciones en fronteriza Tijuana, sin muertos ni heridos

FOTO DE ARCHIVO. La Procuradora General de Justicia del estado de Baja California, María Elena Andrade, ofrece una conferencia de prensa

Un grupo criminal mexicano lanzó en la víspera un ataque con un dron contra las oficinas de la fiscalía estatal en una zona residencial en Tijuana, ciudad que comparte frontera con California, informaron el jueves autoridades locales.

El artefacto explosivo improvisado, que contenía clavos y trozos de metal, impactó dentro de la unidad antisecuestros de la fiscalía, dañando algunos autos pero sin causar muertos ni heridos, informó la madrugada del jueves la fiscal general del estado mexicano de Baja California, Elena Andrade.

La fiscal informó, en una conferencia de prensa, que el ataque fue perpetrado por un grupo de la delincuencia organizada, pero se negó a nombrarlo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Sabemos por qué lado pudieran ser los ataques pero es información reservada", comentó Andrade. "Definitivamente (el ataque) si fue planeado", añadió.

Tras los hechos, el miércoles por la noche, el consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos radicados en la ciudad.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban una fuerte movilización de militares y policías locales que intentaban localizar a los perpetradores del ataque. Hasta el momento nadie ha sido detenido.

En los últimos años los ataques con drones han ido en aumento en México, principalmente en zonas apartadas de estados con altos índices de violencia como JalistoJalisco, Guanajuato, Michoacán, entre otros. Este sería uno de los primeros ataques en una zona urbana y cerca de la frontera, según autoridades.

(Reportaje de Lizbeth Diaz; Esrcito por Laura Gottesdiener; Editado por Natalia Ramos)