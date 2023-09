La disputa por la presidencia abrió una fuerte interna en el oficialismo en México

El ex canciller Marcelo Ebrard abandonó el proceso de primarias y dijo que decidirá en los próximos días su continuidad o no en el movimiento oficialista. Por su parte, López Obrador lo catalogó como "amigo" y dijo que espera que se quede en su partido.

El ex canciller de México, Marcelo Ebrard, y hasta el miércoles precandidato para las presidenciales de 2024, amenazó con irse del espacio político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una jornada que osciló entre la tensión y la celebración, el ex funcionario denunció irregularidades en el sistema de encuestas que dio como ganadora a la ex jefa de Gobierno de la capital Claudia Sheinbaum. Además, alertó sobre la violencia policial que vivió una de sus coordinadoras cuando quiso entrar al lugar en donde se llevaba a cabo el sistema de votos.

"Hoy tenemos la reunión para ver las opciones que tenemos. La verdad es que no nos habíamos planteado este escenario. Los extremos de ayer no los habíamos previsto, que se usara ese talante tan autoritario con nosotros. Hoy tomaremos decisiones y el lunes citamos a una asamblea y ahí tomaremos el camino que sigue", indicó el dirigente en una entrevista con el medio local Radio Fórmula.

"Lo que sí nos queda claro es que en Morena ya no nos queda espacio después de lo que vivimos ayer", anunció el compañero político de López Obrador en los últimos 20 años. Ebrard, junto con Sheinbaum, López Obrador y Adán Augusto López -otro de los dirigentes del partido- fueron fundadores de Morena, en 2006, ocuparon distintos cargos de Gobierno y trabajaron de manera conjunta.

La palabra de AMLO

Sobre el tema, López Obrador se pronunció recién esta mañana cuando ya se conocían los resultados. Ebrard "es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente", sostuvo y catalogó al exfuncionario como un "amigo", que decidió ausentarse del acto de anuncio de los resultados. Además, señaló que “Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público. Yo espero que él decida apoyar la transformación; que se continúe con la transformación, poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo y en la justicia. Éste país no puede ser de una minoría rapaz; pensar que debe desaparecer el racismo y el clasismo, desterrar la corrupción… Ese es el proyecto, eso es lo más importante”.

Sobre el proceso del miércoles, que dio como ganadora a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que fue "un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito" y recordó que "la costumbre, por décadas, siglos, era su imposición, el dedazo".

Ebrard le contestó y aclaró que el problema no fue su derrota. "Que no se piense que estoy molesto con los resultados", dijo y añadió: "No soy una persona de impulso, ni una persona que no pueda aceptar que no ganamos". El excanciller aseguró que el proceso de elección rumbo a la presidencia fue sin equidad y tuvo irregularidades, aunque las cinco encuestas dieron una ventaja de diez puntos a Sheinbaum. "Avisamos de las irregularidades antes de conocer los resultados. Claudia ganó, pero eso no quita que haya habido irregularidades", insistió Ebrard. El exfuncionario se mantuvo inflexible: pese a reconocer que, incluso corrigiendo las irregularidades, no podría superar a Sheinbaum, y aseguró que cualquier tipo de anomalía en el proceso lo vuelve "inaceptable". "El resultado es muy amplio a favor de Claudia, sí, pero por qué aceptarlo con esas irregularidades", apuntó.

Según indicaron fuentes mexicanas ante El Destape, el 14 por ciento de las encuestas que se invalidaron "no alteran la muestra estadísticamente" y, además, todos los aspirantes respaldan el proceso".

Las denuncias de Ebrard

Ebrard denunció el miércoles que una de sus coordinadoras de campaña, Martha Micher, fue golpeada por policías de la capital cuando intentaba entrar al Word Trade Centre, en donde se llevaba a cabo el conteo de votos. Tras estos hechos, el excanciller anunció que "en las próximas horas" tomará una decisión sobre su pertenencia al oficialismo, que dará a conocer el próximo lunes, día en el que convocó a una asamblea nacional con sus seguidores dentro del partido.

Ebrard aseguró que estará en la boleta electoral de 2024, ya sea de forma independiente o en Movimiento Ciudadano, partido de centroizquierda que lidera el diplomático Dante Delgado. Aunque afirmó que indicó que tendrá que evaluar qué hacer con sus compañeros: "No habíamos previsto los resultados de ayer. Hoy tomaremos la decisión del día y el lunes haremos una asamblea, y ahí veremos cuál es el camino que sigue, lo que sabemos es que en Morena no tenemos espacio después de lo de ayer", finalizó.

Con información de Télam