AMLO acusó a EEUU de financiar a la oposición y le pidió a Biden que intervenga

El mandatario mexicano catalogó el accionar estadounidense de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) como "injerencista".

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le escribió una carta a su par estadounidense, Joe Biden, y le pidió que intervenga y detenga lo que calificó como el accionar “injerencista, ofensiva y arrogante” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Según el mandatario, esta agencia norteamericana financia abiertamente a organizaciones opositoras al “gobierno legal y legítimo” que él encabeza: “Es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos.”

Pese a esta fuerte denuncia, el mandatario mexicano fue tajante al aclarar que no responsabiliza a Biden de este apoyo a la oposición. "Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención", escribió en su carta.

En la conferencia de prensa que realiza cada mañana, López Obrador contó que pretendía no enviar la misiva al mandatario estadunidense y que el martes, en la reunión que tuvo con la asesora en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall sólo le leyó –a través de la interprete— el contenido de la misma. Sin embargo, dijo López Obrador, lo pensó mejor y envió la carta a su par.

En ese texto, acusó a Usaid de continuar financiando a estos sectores de la oposición y advirtió que incluso los fondos que utiliza aumentarán.

“Esa vieja política lamentablemente la sostienen (...) en nuestro continente eran los dueños de los territorios y de los mares. La marina y la armada estadounidenses llevaban a cabo desembarcos, invadía países, crearon nuevos países, Estados asociados, enclaves, ponían quitaban presidentes a su antojo y esa vieja política lamentablemente la sostienen", dijo el mandatario al presentar la misiva enviada a Biden, según reportó el portal Milenio.

López Obrador, de todas maneras, se ocupó de marcar que la injerencia que sienten no es de parte del presidente. “El Gobierno de Estados Unidos es, en los últimos tiempos, sobre todo, muy horizontal y de mucha autonomía relativa en sus instituciones, tiene muchas agencias con mucho poder y muchas de estas instituciones, lo digo de manera respetuosa, no actúan con rectitud y no respetan, actúan con mucha prepotencia. Nada que ver, subrayo, con la actitud del presidente", manifestó.

Qué dice la carta que López Obrador envió a Biden

Estimado presidente Biden:

Con mucho gusto hemos recibido a la señora Elizabeth Sherwood-Randall, a quien vamos a atender con la misma actitud de siempre, es decir de cooperación y amistad.

Al mismo tiempo quiero expresarle de manera breve que, desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos.

Es más hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado.

Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención.

Su amigo, Andrés Manuel López Obrador.