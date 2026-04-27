Merz dice que Irán está humillando a EEUU mientras negociaciones siguen estancadas

Por Andreas Rinke y Kirsti Knolle
BERLÍN, 27 abr (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes que los dirigentes iraníes están humillando a Estados Unidos, al hacer que los funcionarios de Washington viajen a Pakistán y se marchen luego sin resultados, en comentarios inusualmente duros sobre el conflicto.
Merz también afirmó que no ve qué estrategia de salida está siguiendo Estados Unidos en la guerra con Irán, unos comentarios que pusieron de relieve las profundas divisiones entre Washington y sus aliados europeos de la OTAN, que ya venían enconándose por Ucrania y otras cuestiones.
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"Los iraníes son obviamente muy hábiles negociando, o más bien, muy hábiles en no negociar, dejando que los estadounidenses viajen a Islamabad y luego se marchen de nuevo sin ningún resultado", dijo durante una charla con estudiantes en la localidad de Marsberg.
"Toda una nación está siendo humillada por los dirigentes iraníes, sobre todo por los llamados Guardianes de la Revolución. Por eso espero que esto termine lo antes posible", añadió en el acto celebrado en el estado de Renania del Norte-Westfalia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado con dureza a los aliados de la OTAN por no enviar a sus fuerzas navales para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz durante el conflicto. La vía marítima está cerrada de facto desde hace días, lo que ha provocado agitación en los mercados y una interrupción sin precedentes en el suministro energético.
Merz reiteró que no se consultó a los alemanes ni a los europeos antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar Irán el 28 de febrero, y que posteriormente transmitió su escepticismo directamente a Trump.
"Si hubiera sabido que esto continuaría así durante cinco o seis semanas y que la situación empeoraría progresivamente, se lo habría dicho con aún más énfasis", afirmó Merz, comparando la situación con las anteriores guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán.
Merz indicó que el conflicto le está costando a Alemania "mucho dinero, mucho dinero de los contribuyentes y mucha fortaleza económica".
(Editado en español por Carlos Serrano)