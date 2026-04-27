Merz dice que Irán está humillando a EEUU mientras negociaciones siguen estancadas

El canciller alemán, Friedrich Merz, escucha a los estudiantes que presentan sus proyectos durante su visita al instituto Carolus-Magnus-Gymnasium, en Marsberg, Alemania.

Por Andreas Rinke ​y Kirsti Knolle

BERLÍN, 27 abr (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes que los dirigentes ‌iraníes están humillando a ‌Estados Unidos, al hacer que los funcionarios de Washington viajen a Pakistán y se marchen luego sin resultados, en comentarios inusualmente duros sobre el conflicto.

Merz también afirmó que no ve qué estrategia de salida está siguiendo Estados Unidos en la guerra con ​Irán, unos comentarios ⁠que pusieron de relieve las profundas divisiones entre ‌Washington y sus aliados europeos de la ⁠OTAN, que ya venían enconándose ⁠por Ucrania y otras cuestiones.

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"Los iraníes son obviamente muy hábiles negociando, o más bien, muy hábiles en no negociar, ⁠dejando que los estadounidenses viajen a Islamabad ​y luego se marchen de nuevo ‌sin ningún resultado", dijo durante ‌una charla con estudiantes en la localidad de ⁠Marsberg.

"Toda una nación está siendo humillada por los dirigentes iraníes, sobre todo por los llamados Guardianes de la Revolución. Por eso espero que esto termine ​lo antes ‌posible", añadió en el acto celebrado en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado con dureza a los aliados de la OTAN por ⁠no enviar a sus fuerzas navales para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz durante el conflicto. La vía marítima está cerrada de facto desde hace días, lo que ha provocado agitación en los mercados y una interrupción sin precedentes en el suministro energético.

Merz reiteró que ‌no se consultó a los alemanes ni a los europeos antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar Irán el 28 de febrero, y que posteriormente transmitió su escepticismo directamente a Trump.

"Si hubiera sabido que ‌esto continuaría así durante cinco o seis semanas y que la situación empeoraría progresivamente, se lo habría dicho con ‌aún más ⁠énfasis", afirmó Merz, comparando la situación con las anteriores guerras de Estados Unidos en ​Irak y Afganistán.

Merz indicó que el conflicto le está costando a Alemania "mucho dinero, mucho dinero de los contribuyentes y mucha fortaleza económica".

(Editado en español por Carlos Serrano)