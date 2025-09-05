Lula espera que acuerdo Mercosur-UE sea firmado este año

FOTO DE ARCHIVO: El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva en Downing Street

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habló el viernes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según un comunicado del Gobierno de Brasil.

Lula dijo a von der Leyen que espera que este año se firme un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y ambos líderes coincidieron en que el acuerdo es "aún más estratégico" en medio de la actual turbulencia en el comercio internacional, dice la declaración.

Ante el acuerdo propuesto, el bloque comercial sudamericano Mercosur eliminaría los aranceles sobre el 91% de las exportaciones de la UE, mientras que la UE descartaría progresivamente los aranceles del 92% de las exportaciones del Mercosur en un periodo de hasta 10 años.

Algunos países de la UE, incluida la influyente Francia, han expresado dudas sobre el acuerdo, lo que podría bloquear su progreso, aunque la oposición en París ha mostrado indicios de distensión tras las posibles restricciones a las importaciones de productos agrícolas.

"Esta es una señal importante de nuestra sólida asociación y compromiso con el multilateralismo", dijo Von der Leyen en una publicación en X sobre su llamada telefónica con Lula.

Con información de Reuters