Dónde queda Irak: mapa, historia y ubicación (Créditos: TripAdvisor)

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, hay un país que genera dudas por su ubicación y el rol que ocupa en el mundo: Irak. Se trata de un rincón del planeta donde empezó gran parte de la historia de la humanidad. Descubrí dónde queda este país que combina desiertos infinitos con la fertilidad de valles que vieron nacer a las primeras civilizaciones.

A dónde se encuentra Irak: ubicación en el mapa del corazón de la Mesopotamia

Irak se encuentra en el sudoeste asiático; limita al norte con Turquía, al este con Irán, al oeste con Siria y Jordania, y al sur con Arabia Saudita y Kuwait. Tiene una pequeña salida al mar a través del Golfo Pérsico, lo que históricamente le dio una importancia estratégica enorme para el comercio y la salida de recursos.

Lo más distintivo de su geografía no son solo sus fronteras, sino los dos ríos que lo atraviesan de punta a punta: el Tigris y el Éufrates. Estos ríos son las venas de Irak y definen su paisaje, creando una llanura aluvial superfértil en medio de una región predominantemente árida. Así, el país se convierte en un gran oasis rodeado de desiertos y montañas (especialmente hacia el norte, en la zona del Kurdistán), donde el agua ha dictado el ritmo de la vida desde hace milenios.

Un recorrido por la historia de Irak, donde todo empezó

Antiguamente, Irak era denominado Mesopotamia, que literalmente significa "tierra entre ríos", debido a su ubicación. Muchos consideran esta región la "cuna de la civilización", ya que las llanuras del Tigris y el Éufrates fueron el hogar de pueblos pioneros como los sumerios, acadios, babilonios y asirios.

Esta zona, apodada la Media Luna Fértil, fue tan codiciada que pasó por manos de imperios persas, griegos y romanos, hasta que en el siglo VII se transformó en un pilar fundamental del mundo islámico. A lo largo de los siglos, la región fue un centro cultural y científico increíble, especialmente durante la Edad de Oro del Islam, con Bagdad —su capital— como el faro del conocimiento mundial.

Irak se encuentra atravesado por los ríos Tigris y el Éufrates (Créditos: iStock)

El Irak que se conoce actualmente, con sus fronteras modernas, terminó de tomar forma recién después de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, se unieron las antiguas provincias del Imperio Otomano (Bagdad, Basora y Mosul) para crear el nuevo Estado. Aunque logró su independencia formal en 1932, la sombra del Imperio Británico siguió proyectándose sobre el país durante décadas de monarquía bastante inestable.

Fue recién en 1958 cuando un golpe terminó con los reyes, y diez años más tarde, la llegada al poder del Partido Baaz (de corte nacionalista y socialista árabe) trajo una etapa de aparente orden y crecimiento económico sin precedentes.

Gracias a que Irak está sentado sobre una de las reservas de petróleo más grandes del planeta, solo superada por Arabia Saudita, el país vivió una era de oro en los años 70. Se construyeron hospitales, escuelas y una infraestructura militar imponente. Sin embargo, su posición en la geografía mundial cambió cuando Saddam Hussein tomó el poder, su gestión estuvo marcada por la mano dura y llevó al país a la larguísima guerra contra Irán y la posterior invasión a Kuwait (la Guerra del Golfo).

Koy Sanjaq, una ciudad de Irak. (Créditos: Wikpedia)

Estos conflictos no solo aislaron a Irak del mundo, sino que dejaron a su pueblo sumido en una crisis económica y social profunda, marcada por la represión a sectores como los kurdos y los chiíes, hasta que el régimen fue finalmente derrocado en 2003 con al guerra de Irak. Así, comenzó la transición democrática, aunque con muchísimos altibajos.

El país adoptó un sistema de República Parlamentaria Federal, donde el poder se distribuye cuidadosamente entre las principales comunidades (chiíes, suníes y kurdos) para garantizar la representatividad. En pleno 2026, Irak se encuentra en una etapa de reconstrucción institucional y económica bajo el gobierno del Primer Ministro Mohammed Shia al-Sudani.