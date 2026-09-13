El presidente estadounidense Donald Trump sorprendió al manifestar su apoyo a una Irlanda unificada durante una visita a su campo de golf en Doonbeg, Irlanda. En una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin, el mandatario aseguró que ver una Irlanda reunificada sería “fantástico” y afirmó con convicción que “al final va a suceder”.

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Irlanda del Norte, dividida entre nacionalistas católicos que buscan la unificación con la República de Irlanda y unionistas protestantes que prefieren continuar bajo la soberanía británica, ha sido escenario de décadas de conflicto que dejaron alrededor de 3600 muertos. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 puso fin a la violencia, pero dejó abierta la posibilidad de un referéndum para decidir la unificación si una mayoría lo solicita, además de requerir el voto favorable de la República.

Tensión diplomática con Londres: del conflicto de Malvinas al rechazo del referéndum

Las declaraciones de Trump, sumadas a sus recientes comentarios sobre las Malvinas, generaron fuertes tensiones con el gobierno británico, en un contexto en el que Londres se negó a involucrarse en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El primer ministro británico Andy Burnham dejó en claro que un referéndum sobre la unidad de Irlanda está “fuera de la mesa”, lo que provocó una dura reacción del partido unionista Sinn Féin.

En respuesta, un vocero de Trump aseguró que el presidente “respetará el Acuerdo de Viernes Santo al 100%”. Sin embargo, figuras como el líder ultranacionalista Nigel Farage rechazaron la postura del magnate, afirmando que Irlanda del Norte es parte del Reino Unido y que su población no desea ni un referéndum ni la unificación. Gavin Robinson, del Partido Unionista Democrático, también manifestó que no están interesados en unirse con la República de Irlanda.

Fuerte operativo y duras críticas en Dublín: la incómoda recepción de Catherine Connolly

En Dublín, la visita de Trump generó un fuerte operativo de seguridad en Phoenix Park, donde fue recibido junto a la presidenta irlandesa Catherine Connolly, el primer ministro Micheál Martin y el embajador estadounidense Edward Walsh. Connolly, quien en el pasado criticó duramente la política estadounidense en Medio Oriente y calificó a Trump como “un matón”, le transmitió la postura del pueblo irlandés: “la normalización de la guerra y el genocidio nunca puede ser aceptada”. Además, le entregó varios obsequios, incluyendo una colección del poeta Michael Longley.

Mientras tanto, miles de manifestantes se congregaron en el centro de Dublín para protestar contra Trump y la gestión irlandesa, ondeando banderas irlandesas y palestinas y coreando consignas en su contra. Entre los críticos se destacó Paula Butler, del Dublin Rape Crisis Centre, que cuestionó la “actitud hacia las mujeres, hacia los refugiados, hacia los migrantes” del exmandatario, y Kim Mathis, una estadounidense radicada en Dublín, quien describió la situación como “un enigma global” y deseó que los políticos le dijeran a Trump que “se quedara en casa”.

Inversiones y diplomacia del golf: la defensa de Eric Trump

Por su parte, Eric Trump, hijo del expresidente, defendió la presencia familiar en la zona y destacó la importancia económica del complejo golfístico. En declaraciones a la cadena nacional irlandesa RTE, aseguró que el campo de golf es el mayor empleador local y alentó a visitar la taberna Morrissey en Doonbeg para escuchar testimonios sobre la inversión y el respeto que la familia Trump ha mostrado hacia Irlanda.

Esta visita refleja cómo Trump combina sus actividades oficiales con intereses personales, ya que es un apasionado golfista que frecuenta clubes de su propiedad en Estados Unidos y Europa. El año anterior estuvo cinco días en Escocia para jugar en Turnberry y abrir un nuevo campo en Balmedie, donde también se reunió con líderes políticos europeos y británicos.