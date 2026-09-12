Lemoine negó que Milei haya defendido el principio de autodeterminación de los kelpers

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine negó que el presidente Javier Milei haya tenido un giro en la causa Malvinas y afirmó que el líder libertario decía en su campaña presidencial que iba a "trabajar activamente en su recuperación". También rechazó que el mandatario haya afirmado que creía en la autodeterminación de los habitantes de las islas.

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"No creía en la autodeterminación de los kelpers, nunca lo dijo. Dijo que en 2013 los kelpers no iban a querer ser argentinos por la situación del país; era comprensible", dijo Lemoine en diálogo con C5N.

El 2 de abril de 2025, en su discurso por el Día de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Presidente sostuvo que anhelaba el día en que los malvinenses "decidan ser argentinos", un planteo que fue cuestionado por ser condescendiente con el principio de autodeterminación de los isleños.

"Jamás dijo que las Malvinas no fueran argentinas, todo lo contrario. Hay videos en campaña donde dice que va a trabajar activamente en la recuperación. Es una cuestión de timing", agregó la diputada.

La defensa tras los elogios de Milei a Margaret Thatcher

La legisladora también fue consultada por otro posicionamiento polémico que tuvo Milei: su fanatismo por Margaret Thatcher, la primer ministra británica durante la guerra. "Lo de Thatcher es en cuanto a lo que ella hizo por su país", indicó, y luego agregó: "Para su país hizo las cosas bien".

El rol de Donald Trump como posible mediador entre Argentina y el Reino Unido

Sobre la situación geopolítica actual, Lemoine aseguró que el país está en un "momento de ventaja" al tener de "aliado" al presidente estadounidense Donald Trump, quien esta mañana volvió a hablar sobre Malvinas y se propuso como mediador entre Argentina y Reino Unido.

"Estamos en un momento de ventaja frente a un aliado que podría ser EEUU, que tiene que decidir si va a seguir neutral o si va a cambiar por apoyar a Argentina cuando Inglaterra los abandonó en algo clave", señaló, en referencia al alejamiento que tuvieron los británicos de la guerra en el estrecho de Ormuz, en Irán.