Malvinas: el Reino Unido pidió a Chile que apoye la autodeterminación de los isleños

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvo, en las últimas horas, una conversación con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en la que buscó respaldar la posición británica sobre las Islas Malvinas, al plantear la importancia de garantizar el derecho a la autodeterminación de sus habitantes.

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La llamada se produjo luego de que la confirmación de una nueva ruta comercial entre Puerto Argentino y Punta Arenas llevara a un aumento de la tensión diplomática entre Chile y Argentina.

Según informó oficialmente el Gobierno británico, Burnham destacó ante Kast el interés del Reino Unido en garantizar que los habitantes de las Malvinas conserven la posibilidad de ejercer el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el comunicado no precisó si el mandatario chileno expresó su respaldo a esa posición.

La cuestión Malvinas formó parte de una conversación más amplia entre ambos mandatarios, quienes manifestaron su intención de profundizar las relaciones bilaterales en materia de defensa, seguridad, ciencia y comercio.

En particular, Burnham y Kast coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación militar entre el Reino Unido y Chile para modernizar las capacidades de defensa de ambos países.

Además, los mandatarios abordaron las posibilidades de ampliar los intercambios comerciales y las inversiones. En ese sentido, reconocieron que existen oportunidades comerciales todavía sin explotar y coincidieron en la importancia de estrechar los vínculos económicos.

La tensión entre Argentina y Chile por la cuestión Malvinas

Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en sus reclamos contra el Reino Unido por la explotación de recursos de las Islas Malvinas, la puesta en marcha de la nueva ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino se convirtió, en las últimas semanas, en un foco de tensión entre Chile y Argentina.

La fecha exacta del primer zarpe se mantiene bajo reserva. Las primeras informaciones ubicaban el comienzo de las operaciones en noviembre, aunque otras publicaciones recientes sitúan el viaje inaugural entre noviembre y diciembre. La decisión de mantener en secreto el día de salida responde, según medios chilenos, a la intención de evitar una reacción que pueda derivar en una escalada diplomática.

La apertura de la ruta se produce además en un momento particularmente sensible. La cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda diplomática durante las últimas semanas: a mediados de septiembre, el gobierno de Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que eleva drásticamente las penas para quienes exploten recursos naturales en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sin permiso del Estado argentino.