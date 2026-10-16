Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, para que explique el proyecto y los alcances de la ruta Punta Arenas – Islas Malvinas y si se utilizará para abastecer “proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía”.

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El proyecto lleva la firma de los diputados nacionales Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Nicolas Trotta, Roxana Monzón, Jorge Neri, Araujo Hernández, Marcelo Mango, Ariel Rauschenberger, Pablo Todero, Andrea Freites, Abelardo Ferrán, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Paulo Agustín Tita. Todos estos integran la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

El pedido de explicaciones a Chile: los tres puntos clave que exige citar Unión por la Patria

El texto invita al dignatario chileno a que asista a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja para que explique "la posición oficial del Gobierno de Chile respecto de la apertura de la ruta Punta Arenas - Malvinas y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la Cuestión Malvinas", "la participación o autorización de autoridades chilenas en la operación" y "la eventual utilización de la ruta para abastecer proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía".

La ruta comercial entre Punta Arenas y Malvinas se da en el contexto de la "disputa de soberanía" de Argentina "con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, reconocida por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambos países a encontrar una solución pacífica y negociada".

"Asimismo, la Resolución 31/49 de la Asamblea General insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación mientras se desarrolla el proceso de negociación recomendado por las Naciones Unidas”, señaló el proyecto, al que pudo tener acceso El Destape.

¿Qué buque conectará Punta Arenas con las Islas Malvinas y cuándo empieza a operar?

Según información periodística publicada el 11 de octubre de 2026, la empresa chilena Easter Island Naviera prevé iniciar durante noviembre una conexión marítima regular mediante el buque Danstar, destinado al abastecimiento comercial de las islas. Los diputados peronistas fundamentaron que esta iniciativa "ha generado interrogantes sobre sus alcances políticos, económicos y diplomáticos, particularmente en relación con la histórica posición argentina respecto de la cuestión Malvinas. La anunciada apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas debe analizarse a la luz de las posiciones diplomáticas expresadas históricamente por la República de Chile en relación con la Cuestión Malvinas, particularmente las declaraciones adoptadas en el ámbito del MERCOSUR y los pronunciamientos bilaterales mediante los cuales el Gobierno chileno ha reiterado su respaldo a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina".

¿Qué sanciones prevé la Ley de Hidrocarburos por la explotación no autorizada en Malvinas?

También corresponde determinar si existen circunstancias que justifiquen examinar la aplicación de la Ley 26.659 y sus modificatorias, que establece prohibiciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.

“La situación plantea interrogantes sobre sus implicancias para la posición argentina en la cuestión Malvinas, especialmente ante la posibilidad de que nuevas conexiones logísticas contribuyan al desarrollo de actividades económicas en el territorio y los espacios marítimos sujetos a la disputa de soberanía. En este contexto, resulta necesario conocer si la nueva conexión marítima se limitará al abastecimiento comercial de la población de las islas o si podría facilitar actividades económicas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales desarrolladas sin autorización de la República Argentina”, explicó el proyecto.

Finalmente, desde Unión por la Patria recordaron que "Chile ha expresado históricamente su respaldo a los legítimos derechos de soberanía argentinos sobre las Islas Malvinas", por lo que "resulta especialmente importante conocer cómo se compatibiliza esa posición diplomática con el establecimiento de nuevas conexiones comerciales con el territorio en disputa".