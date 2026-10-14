Aparece como un nuevo golpe de los británicos a la Argentina y un nuevo movimiento en la política de hechos consumados que pasa por encima del gobierno de Javier Milei. La compañía británica con sede en Londres, Borders & Southern Petroleum, anunció en las últimas horas el ingreso de un multimillonario de Medio Oriente que invertirá en el yacimiento de gas Darwin, al sureste de las islas Malvinas. De acuerdo a la comunicación oficial que difundió, la empresa que tiene activos en Malvinas acaba de recaudar 2 millones de libras esterlinas -unos 2600 millones de dólares- libres de gastos, para impulsar el desarrollo continuo de su yacimiento de gas en las islas ocupadas.

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Según informó la petrolera británica, los fondos recaudados garantizan el financiamiento del proyecto en Dar win hasta mediados de 2028. El encargado de ampliar la noticia fue el director ejecutivo de Borders & Southern, Harry Baker: “Me complace dar la bienvenida a un nuevo inversor al registro de accionistas. Este inversor de Oriente Medio, con un patrimonio muy elevado, cuenta con una amplia red de contactos y una dilatada experiencia, además de una larga trayectoria en la inversión de capital estratégico en diversos sectores, incluido este. Su inversión supone una valiosa incorporación a nuestra base de accionistas a medida que avanzamos en el proceso de cesión de participaciones”, afirmó Baker. El nombre del multimillonario de Medio Oriente no se dio a conocer y permanece bajo anonimato.

Sin embargo, Baker no es un desconocido para la Argentina. Se trata de un ejecutivo britanico que está en la lista negra ampliada que presentó el gobierno de Milei el 10 de septiembre pasado. En un mensaje envenenado al gobierno de Milei, Baker reveló que los británicos llevan varios meses de conversaciones con el inversor y aseguró que la oferta de inyectar 2 millones de libras esterlinas llegó a pesar del “contexto geopolítico”. El proyecto britanico de Borders & Southern Petroleum se suma al israelí britanico de Navitas Petroleum y RockHopper Exploration para extraer desde 2028 una cifra inicial de 55 mil barriles por día que sus accionistas quieren extender a 180 mil barriles por día en el mediano plazo.

El 10 de septiembre pasado, el gobierno de La Libertad Avanza amplió la ofensiva judicial y sumó Baker en la lista de 27 empresarios, ejecutivos y directivos de compañías que intervienen en los emprendimientos petroleros en Malvinas. La presentación del canciller Pablo Quirno definió a Borders & Southern como una empresa asociada a la licencia PL018, dentro de la cual está ubicado Darwin East-1. De acuerdo con la documentación presentada por Quirno, Borders & Southern Falkland Islands Limited figura como operadora de esa licencia y posee el 100% del capital accionario. El documento vinculado con Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC sumó al expediente los nombres de Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest.



Según publicó The Telegraph, un medio ligado a los tories que interviene en la disputa por las islas en tensión con el gobierno laborista, Borders & Southern reclutó a un inversor anónimo de Oriente Medio, de gran fortuna, para financiar sus perforaciones petrolíferas “en medio de la creciente oposición argentina”. Según Hans van Leeuwen, el editor de Economía Internacional de The Telegraph, Baker presentó al financista del proyecto britancio para llevarse el petróleo de Malvinas como “un inversor excepcional” y dijo que el yacimiento Darwin East podría contener 170 millones de barriles de petróleo y gas de un total estimado en 462 millones.

La noticia llega en un contexto preciso. En el plano internacional, cuando el gobierno argentino reclama una medida cautelar ante el Tribunal Internacional del Mar para frenar la explotación petrolera en Malvinas. En el plano doméstico, cuando la empresa británica, Borders & Southern necesita que el gobierno de ocupación colonial renueve sus licencias en diciembre próximo. Con ese objetivo, inició una campaña de recaudación de fondos para pagar las tasas de licencia y financiar estudios técnicos y comerciales.

Este martes, como respuesta al planteo del gobierno de Milei, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, aprobó nuevas perforaciones en el yacimiento Sea Lion, que se estima que contiene 1700 millones de barriles de petróleo. La información la dio a conocer la petrolera israelí, Navitas Petroleum, dueña del 65% de las acciones del proyecto.



Tal como lo narró con detalle El Destape, después de la reunión del premier Andy Burnham con Donald Trump en la asamblea de la ONU -donde Milei no pudo reunirse con el estadounidense-, el Reino Unido acelera con la exploración petrolera en las islas Malvinas y colabora con la política de Trump en Medio Oriente. La promesa de cambiar de posición en el Atlántico Sur parece haber sido parte de una estrategia de negociación entre aliados históricos.