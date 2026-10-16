Según pudo averiguar El Destape de parte de voces del oficialismo, la intención de LLA es que pueda salir el proyecto con cambios que conserven "la mayor cantidad de la ley" original.

La Libertad Avanza (LLA) planifica dictaminar el proyecto de "soberanía nacional" la semana que viene en las comisiones de Diputados y llevarla al recinto en la sesión que pidió para el miércoles 21. Sin embargo, el oficialismo reconoce que el texto que el presidente Javier Milei anunció por Cadena Nacional recibirá cambios, para convencer a los aliados para llevarlo al hemiciclo.

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Según pudo averiguar El Destape de parte de voces del oficialismo, la intención de LLA es que pueda salir el proyecto con cambios que conserven "la mayor cantidad de la ley" original. Las modificaciones apuntan a convencer a los "sectores del medio" del arco político de la Cámara y lograr "tener una mayoría".

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Más allá de esto, también descartaron el pedido del bloque de Unión por la Patria de dividir el proyecto de Soberanía, ya que el peronismo prometió en la reunión de comisiones de la semana pasada que están dispuestos a acompañar un texto solo de endurecimiento de penas a la extracción de recursos. De todos modos, fuentes parlamentarias acotaron que los cambios todavía no están definidos.

El plan de Milei para destrabar la ley en Diputados: concesiones a los aliados y rechazo al peronismo

El oficialismo tenía la intención de dictaminar el miércoles pasado, pero el acompañamiento aliado se enfrió. Los socios de la Casa Rosada, como el PRO y la Unión Cívica Radical, exigieron cambios. Fuentes boinas blancas apuntaron contra el artículo 111, que propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, que establece cinco años de prisión para el que "procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva" o "promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes", ya sea por motu propio o por "financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero".

En el caso de la bancada amarilla, pidieron mayor control parlamentario, inclusión del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad, mayor "precisión del delito de injerencia extranjera", ya que "es una figura penal técnicamente sólida, con conductas bien tipificadas y resguardos para la actividad periodística, académica y el debate público".

"No está trabado", se encargaron de afirmar voces del oficialismo respecto al proyecto de Soberanía, que endurece las penas a la extracción de recursos en las Islas Malvinas por parte de empresas internacionales sin autorización del Estado nacional y la creación de un Consejo de Seguridad.

El proyecto fue anunciado por Milei en Cadena Nacional, coincidente con un berrinche de su admirado Donald Trump hacia Reino Unido. Pese a la espasmódica malvinización del Presidente, la delegación argentina en Naciones Unidas (ONU) se abstuvo de votar este jueves un proyecto en contra del colonialismo "en todas sus formas".

Plenario de comisiones y sesión clave: el cronograma que maneja La Libertad Avanza

La intención del oficialismo es dictaminar en un plenario de comisiones Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que todavía no fue convocado, previsto para el miércoles, e introducir el proyecto en la sesión pedida por el oficialismo y aliados para el día siguiente.

El proyecto competirá con otros dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria y otro firmado por Pablo Juliano, Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). "No acompañamos la maniobra del gobierno de usar la causa Malvinas para instaurar un estado policiaco con el Consejo de Seguridad Nacional y que va a manejar Santiago Caputo como asesor de seguridad nacional", comentaron fuentes del peronismo consultadas por El Destape.

¿Qué otros proyectos de ley se debatirán en la sesión de la Cámara de Diputados?

En esa convocatoria también está previsto el tratamiento del proyecto sobre la problemática del endeudamiento familiar, la emergencia en discapacidad, el proyecto de la creación del Módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal para agravar penas para el Vandalismo Rural; y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras de la Nación a la provincia de Chaco.

Los proyectos de endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad habían sido impulsados por la oposición dura en la sesión que motorizaron para el jueves 15, pero que se terminó cayendo por falta de quórum. Como sea, cuando se debatan estos textos el miércoles que viene, se tomarán en cuenta los dictámenes del oficialismo.