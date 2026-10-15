Uno por uno: quiénes son los diputados que no dieron quórum contra el DNU de Milei

Tras una intensa negociación con sus aliados, el oficialismo logró que no haya quórum este jueves en la Cámara de Diputados para rechazar el mega decreto 70/2023 con el que se modificó el límite a la venta de tierras a extranjeros. La ausencia de legisladores dentro del recinto se dio mientras las inmediaciones del Congreso se colmaban de manifestantes para protestar contra el Gobierno de Javier Milei.
Para esta sesión especial, hubo 121 diputados presentes y otros 136 ausentes, por lo que el tratamiento de la normativa quedó trunco por apenas ocho legisladores que no se sentaron en sus bancas.
La falta de quórum permitió que no avance la sesión para tratar el mega decreto de Milei con el que se eliminó la Ley de Tierras, que desde el 2011 fijaba un tope a la venta de tierras para extranjeros. Recientemente, la Corte Suprema falló en contra del recurso de amparo que había dejado en suspenso ese artículo del DNU 70 y dejó sin vigencia la ley.
Diputados que no dieron quórum
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Gisela Scaglia (Provincias Unidas)
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José Núñez (Provincias Unidas)
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Sergio Capozzi (Provincias Unidas)
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Lourdes Arrieta (Provincias Unidas)
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Jorge Rizzotti (Provincias Unidas)
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María Inés Zigarán (Provincias Unidas)
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María Fernanda Ávila (Elijo Catamarca)
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Alejandra Torres (Encuentro Federal)
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Yolanda Vega (Argentina Federal)
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Daniel Vansick (Argentina Federal)
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Gerardo González (Argentina Federal)
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Claudio Álvarez (Argentina Federal)
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Paulo Tita (Unión por la Patria)
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Estela Neder (Unión por la Patria)
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Alberto Gustavo Arancibia Rodríguez (La Libertad Avanza)
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Belén Avila (La Libertad Avanza)
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César Treffinger (La Libertad Avanza)
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Carlos Zapata (La Libertad Avanza)
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Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
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Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza)
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Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza)
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Gerardo Huesen (La Libertad Avanza)
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Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza)
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Javier Santurio (La Libertad Avanza)
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José Peluc (La Libertad Avanza)
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Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza)
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Lilia Lemoine (La Libertad Avanza)
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Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)
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Lorena Villaverde (La Libertad Avanza)
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Manuel Quintar (La Libertad Avanza)
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Marcela Pagano (La Libertad Avanza)
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María Fernanda Araujo (La Libertad Avanza)
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Martín Menem (La Libertad Avanza)
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Nadia Márquez (La Libertad Avanza)
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Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
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Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza)
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Romina Diez (La Libertad Avanza)
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Santiago Santurio (La Libertad Avanza)
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Alejandro Finocchiaro (PRO)
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Alicia Fregonese (PRO)
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Álvaro González (PRO)
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Ana Clara Romero (PRO)
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Ana Clara Giampieri (PRO)
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Cristian Ritondo (PRO)
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Daiana Fernández Molero (PRO)
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Damián Arabia (PRO)
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Diego Santilli (PRO)
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Emmanuel Bianchetti (PRO)
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Fernando De Andreis (PRO)
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Hernán Lombardi (PRO)
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Javier Sánchez Wrba (PRO)
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Laura Rodríguez Machado (PRO)
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Luciano Laspina (PRO)
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María Eugenia Vidal (PRO)
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María Florencia De Sensi (PRO)
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Martín Ardohain (PRO)
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Martín Yeza (PRO)
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Patricia Vázquez (PRO)
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Sabrina Ajmechet (PRO)
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Silvana Giudici (PRO)
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Silvia Lospennato (PRO)
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Sofía Brambilla (PRO)
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Atilio Benedetti (UCR)
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Darío Schneider (UCR)
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Diógenes González (UCR)
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Francisco Monti (UCR)
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Gabriela Brouwer de Koning (UCR)
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Gerardo Cipolini (UCR)
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Guillermo Agüero (UCR)
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Julio Cobos (UCR)
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Lisandro Nieri (UCR)
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Mario Barletta (UCR)
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Martín Arjol (UCR)
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Natalia Sarapura (UCR)
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Pamela Verasay (UCR)
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Roberto Sánchez (UCR)
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Rodrigo de Loredo (UCR)
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Soledad Carrizo (UCR)
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Elia Marina Fernández (Independencia)
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Gladys Medina (Independencia)
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Javier Noguera (Independencia)
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José Luis Garrido (Por Santa Cruz)
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Karina Banfi (Adelante Buenos Aires)
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Eduardo Falcone (MID)
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