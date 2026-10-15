Indignación y bronca frente al Congreso: la reacción del colectivo de personas con Discapacidad tras la falta de quórum

La Cámara de Diputados no dio quórum y no se tratará el temario que incluía el mega DNU 70/23, los proyectos de endeudamiento y la prórroga de la emergencia en discapacidad. En la calle, el colectivo de familiares recibió la noticia con mucha bronca y enojo, después de esperar durante horas, por momentos bajo la lluvia, un gesto de sus representantes, que otra vez no llegó.

{{{htmlAmp}}}

Minutos antes, cuando alertaron que faltaban diez diputados, comenzaron los cánticos y se generó algo de ilusión. El número de diputados presentes, lentamente, se acercaba a los 129. Primero, el pedido de "quórum", una y otra vez, para luego exigir: "Que bajen y hagan quórum".

Después de anoticiarse con que la sesión estaba caída, los familiares de personas con discapacidad entonaron el Himno Nacional Argentino frente al parlamento. Contra los diputados que no los apoyaron, el mensaje fue contundente: la emergencia en discapacidad es una causa nacional. "¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!" y "¡Milei, basura, vos sos la dictadura!", cantaron.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mientras tanto, dentro del recinto, quienes sí se sentaron en sus bancas entonaron: "¡Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode!".

Los integrantes del colectivo de discapacidad dieron un mensaje claro: no van a bajar los brazos. Fernando, fonoaudiólogo de un centro que acompaña a 150 niños y adolescentes, opinó en diálogo con El Destape: "Qué falta de empatía, qué falta de compasión. Si el Estado, que tiene que acompañar, te deja de lado, es terrible".

"Hoy, al final, el pueblo demostró estar unido y se abrazó. Lo que viene es más difícil, no podemos bajar los brazos", agregó.

También hablaron con este portal tres prestadoras, que cuestionaron a la clase política por este nuevo embiste. "Estábamos acá esperando que los diputados bajen a dar quórum y nos acabamos de enterar que no bajaron. Es una vergüenza, un desgaste total para el colectivo con discapacidad... Nos están matando", consideró Pamela, psicopedagoga que trabaja desde hace 16 años con chicos con discapacidad.

Alicia, acompañante terapéutica, remarcó que "es una vergüenza lo que pasó" y pidió "que se vayan todos". Mientras que su colega, María, agregó: "Vergüenza, con toda la gente que vino acá, con todos los inconvenientes, con todo lo que pasa en sus vidas diarias. Que se den el gusto de no venir, de no laburar... Quórum necesitábamos".