Para congraciar a Trump, Argentina se abstuvo de votar contra el colonialismo en la ONU

Como parte de su alianza con Donald Trump, la delegación argentina en Naciones Unidas (ONU) se abstuvo de votar este jueves un proyecto en contra del colonialismo "en todas sus formas". Si bien se aprobó con 85 votos a favor, incluidos los respaldos de Brasil, Uruguay, México, Sudáfrica y la India, el ausentismo argentino se notó aún más porque el tema Malvinas forma parte, justamente, de la agenda de descolonización del organismo internacional.

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Desde 1960, el organismo multilateral cuenta con su Resolución 1514, conocida como la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Considerada una de las decisiones más trascendentales de la ONU, este documento proclamó solemnemente la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones de manera rápida e incondicional, estableciendo formalmente que la sumisión de los pueblos al dominio extranjero constituye una violación directa de los derechos humanos fundamentales y de la Carta de las Naciones Unidas.

Como un agregado a esa resolución, este jueves se presentó ante la Asamblea General de la ONU la resolución por la Erradicación de Formas Modernas de Colonialismo, que busca reforzar los objetivos del antecedente de 1960. Se aprobó con 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones.